Capitano e leggenda: i giornali celebrano Baresi

L'addio a Franco Baresi conquista le prime pagine dei quotidiani italiani e internazionali. Il Capitano è protagonista delle aperture della Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport e di Tuttosport. Anche la stampa spagnola dedica ampio spazio a una delle più grandi icone del calcio italiano, definendolo un "mito del calcio" e una "leggenda". Di seguito, le prime pagine dedicate allo storico numero 6 rossonero, scomparso all'età di 66 anni

IL RICORDO DI CAPELLO: "UMILE, ONESTO E IMBATTBILE"