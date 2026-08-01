Capitano e leggenda: i giornali celebrano Baresi

Addio a Franco Baresi: la rassegna stampa
L'addio a Franco Baresi conquista le prime pagine dei quotidiani italiani e internazionali. Il Capitano è protagonista delle aperture della Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport e di Tuttosport. Anche la stampa spagnola dedica ampio spazio a una delle più grandi icone del calcio italiano, definendolo un "mito del calcio" e una "leggenda". Di seguito, le prime pagine dedicate allo storico numero 6 rossonero, scomparso all'età di 66 anni
- Mio Capitano
- 6 per sempre: l'eleganza diventata leggenda
- Un Capitano
- Il Capitano mito di tutti
- È morto a 66 anni Franco Baresi, mito del calcio
- È morto il leggendario Franco Baresi, l'eterno capitano del Milan
- Addio a un difensore da leggenda: è morto Franco Baresi, il perno del Milan che ha dominato il mondo
- Addio a Franco Baresi, leggenda mondiale
- È morto Baresi
- Addio, Capitano. La leggenda di Franco Baresi
- Addio Baresi, cuore Milan. Il Capitano per sempre
- Franco Baresi, capitano per sempre
- Addio Baresi, per sempre libero
- Baresi 6 nell'anima
- Franco Baresi, l'ultima bandiera del calcio
- Addio a Franco Baresi. L'omaggio del mondo alla leggenda rossonera
- Come imparare a vivere senza Baresi
- Franco "piscinin" e campionissimo del calcio globale
- Franco Baresi, addio al capitano nella storia del Milan e della nazionale
- Baresi è diventato un mito per onorare i genitori