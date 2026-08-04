La Fiorentina ritirerà la n° 10 questa stagione

100 anni di Fiorentina, la maglia numero 10 sarà ritirata per questa stagionela decisione
Per celebrare il 100° anniversario dalla nascita del club, la Fiorentina ha deciso che la maglia numero 10 verrà ritirata per questa stagione. Una decisione del presidente Giuseppe B. Commisso per ricordare Antognoni: "Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina. È Firenze. È la maglia Viola. È il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina"
Non ci sarà nessun 10 con la maglia della Fiorentina per la stagione 2026/2027. Una decisione, quella di ritirare il numero, presa dal presidente Giuseppe B. Commisso per celebrare il 100° anniversario dalla nascita del club e onorare Giancarlo Antognoni (uno dei giocatori più rappresentativi della storia viola). "In onore di Giancarlo Antognoni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina, ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026/27 del 100° Anniversario della Fiorentina", spiega Commisso.
Chi sono stati gli ultimi numeri 10 della Fiorentina
Negli ultimi dieci anni sono stati sette i giocatori che hanno indossato la maglia numero 10 della Fiorentina. Nella stagione 2015/2016 è stato il turno di Federico Bernardeschi, che l'ha indossata per due stagioni prima di cederla a Valentin Eysseric in seguito al suo trasferimento alla Juventus. A proposito dei bianconeri, nell'annata 2018/2019 il croato Marko Pjaca scelse la 10 nel suo anno con i viola. Stessa decisione presa anche da Kevin-Prince Boateng nel 2019/2020. Dopo di lui Gaetano Castrovilli, che nell'estate del 2020 la eredita tenendola fino a quella del 2023, Nico Gonzalez e l'attuale possessore Albert Gudmundsson. Non per la stagione 2026/2027 però.