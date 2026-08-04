La Fiorentina ritirerà la n° 10 questa stagione

Per celebrare il 100° anniversario dalla nascita del club, la Fiorentina ha deciso che la maglia numero 10 verrà ritirata per questa stagione. Una decisione del presidente Giuseppe B. Commisso per ricordare Antognoni: "Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina. È Firenze. È la maglia Viola. È il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina"