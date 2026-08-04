Serie A 2026-2027, partite rinviate e recuperi: nuovo regolamento e cosa cambia

La Lega Serie A ha approvato un nuovo regolamento per Serie A e Primavera 1: le partite non iniziate o interrotte saranno recuperate, o proseguite, nella prima data utile. Ciò avverrà nella prima giornata disponibile a calendario, nel rispetto delle finestre FIFA e garantendo i tempi di riposo per le squadre (almeno due giorni di stacco tra una gara e l'altra)

Procedure più chiare e tempi certi per il recupero delle partite non iniziate e la prosecuzione delle partite interrotte. La Lega Serie A ha definito il nuovo regolamento con l’obiettivo di limitare i rinvii e garantire la regolarità dei campionati (le nuove norme valgono per la A e la Primavera 1). Il concetto che la Lega Serie A sottolinea è quello della prima data utile, ovvero la prima giornata libera del calendario che rispetti le finestre FIFA e garantisca adeguati tempi di recupero (due giorni liberi dalla partita precedente e due da quella successiva).