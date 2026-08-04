Roma-Newport, il risultato in diretta LIVE
La Roma chiude in vantaggio un primo tempo dai ritmi piuttosto blandi. E' il Neport a rendersi per primo pericoloso con una traversa colpita da Beggins. La Roma risponde con il dominio del gioco ma Svilar salva ancora su Doidge. Poi è Hermoso a sbloccare il match su assist di Castro
ROMA-NEWPORT 1-0
38' Hermoso
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Rensch, El Aynaoui, Hermoso, Wesley; Dybala, Cristante; Castro. All. Gasperini
NEWPORT COUNTY: Wright; Norman, Merritt, Jenkins, Cameron, Smith, Brennan, Bamba, Biggins, Doidge, Gwenqwe. All. Mullins
45' - Tre minuti di recupero
39' - Ammonito Jenkins
38' - Roma in vantaggio: segna Hermoso
La Roma sviluppa bene da sinistra, palla a Castro che mette in mezzo rasoterra, velo di Cristante per l'inserimento di Hermoso che quasi come fosse un rigore in movimento la mette dentro
32' - Ritmi ancora molto blandi, gara vive di improvvise accelerazioni ma il Newport ce la sta davvero mettendo tutta e la Roma alle volte è in difficoltà, calcia Gwenqwe, para Svilar
25' - La Roma adesso ha dominio del campo ma non riesce a trovare spazio per andare pericolosamente alla conclusione
18' - Prima vera chance per la Roma sempre da destra con Rensch, la palla arriva a Castro che dall'interno dell'area calcia, conclusione respinta
14' - Ancora una chance per il Newport che fisicamente appare leggermente più brillante, Doidge a tu per tu con Svilar si fa parare la conclusione
10' - Tentativo da parte della Roma con Rensch che va via sulla destra, mette in mezzo, contrastato da un avversario che forse tocca con un braccio
9' - La Roma sembra aver riguadagnato campo e ora il Newport è costantemente sulla difensiva, la squadra di Gasp prova ad alzare il ritmo
5' - Occasione per il Newport, Biggins cerca di beffare Svilar con un pallonetto, la palla accarezza la traversa, forse toccata da Svilar, e finisce in angolo
2' - Buona partenza per il Newport che prova a colmare l'ovvio gap tecnico con un avvio di grande intensità
Roma-Newport 0-0
Si parte!
Ci siamo quasi, tra poco il fischio d'inizio di Roma-Newport
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