Gli allenatori di Milan e Inter, Ruben Amorim e Cristian Chivu, si sono abbracciati alla vigilia del derby amichevole in programma mercoledì 5 agosto alle 13 italiane e in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Nel VIDEO le immagini dell'incontro alla presentazione della sfida precampionato

L'abbraccio tra Cristian Chivu e Ruben Amorim alla presentazione del derby amichevole tra Inter e Milan che si giocherà a Perth, in Australia (domani, mercoledì 5 agosto, alle 13 italiane in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Vedi anche Le amichevoli di Serie A da seguire su Sky ad agosto

Chivu: "L'importante ora è trovare la migliore condizione" Alla vigilia Cristian Chivu ha indicato gli obiettivi principali della squadra: "Voglio vedere crescita dal punto di vista fisico e della condizione. Qualche giocatore farà qualche minuto in più, sempre valutando se abbiamo smaltito il fuso orario e quanti rischi possiamo correre". L'allenatore non attribuisce però particolare importanza al risultato dell'amichevole: "Io devo preoccuparmi di trovare la condizione migliore per i miei giocatori in vista del debutto in campionato. Quella di domani è un'amichevole e i trofei d'agosto non contano niente". Vedi anche Chivu: "Voglio crescita, vincere domani non conta"