Milan-Inter su Sky: l'abbraccio Amorim-Chivu e le parole alla vigilia del derbyperth
Gli allenatori di Milan e Inter, Ruben Amorim e Cristian Chivu, si sono abbracciati alla vigilia del derby amichevole in programma mercoledì 5 agosto alle 13 italiane e in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Nel VIDEO le immagini dell'incontro alla presentazione della sfida precampionato
L'abbraccio tra Cristian Chivu e Ruben Amorim alla presentazione del derby amichevole tra Inter e Milan che si giocherà a Perth, in Australia (domani, mercoledì 5 agosto, alle 13 italiane in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW).
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Chivu: "L'importante ora è trovare la migliore condizione"
Alla vigilia Cristian Chivu ha indicato gli obiettivi principali della squadra: "Voglio vedere crescita dal punto di vista fisico e della condizione. Qualche giocatore farà qualche minuto in più, sempre valutando se abbiamo smaltito il fuso orario e quanti rischi possiamo correre". L'allenatore non attribuisce però particolare importanza al risultato dell'amichevole: "Io devo preoccuparmi di trovare la condizione migliore per i miei giocatori in vista del debutto in campionato. Quella di domani è un'amichevole e i trofei d'agosto non contano niente".
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Amorim: "Obiettivo prepararci al meglio per il campionato"
L’allenatore del Milan Ruben Amorim ha parlato alla vigilia di quello che sarà il suo primo derby sulla panchina rossonera: "Vogliamo fare bene nel derby, anche se vincere nel precampionato non è la cosa che conta di più. Dobbiamo essere pronti per la partita a Torino del 23 agosto. Certamente contro l'Inter l'intenzione è quella di vincere, ma l'obiettivo è prepararci al meglio per la prima di campionato. Vincere è ciò che vogliamo, ma farlo giocando male non ci trasmetterebbe fiducia".