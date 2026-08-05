Sabato 8 agosto, Udine ospiterà un prestigioso triangolare internazionale, la "Friuli Venezia Giulia Cup" con Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. L'evento prevederà tre sfide da 45 minuti ciascuna e sarà trasmesso in diretta dalle ore 20.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW . Per i possessori del biglietto del triangolare, tanti vantaggi per poter scoprire Udine e il Friuli Venezia Giulia

Udine e il Bluenergy Stadium sono pronti a ospitare un importante appuntamento con il "calcio d'agosto": sabato 8 si svolgerà il triangolare internazionale con in campo il Barcellona , il Nottingham Forest e l' Udinese, una sfida di prestigio che metterà di fronte il club di casa a due società di assoluto livello europeo. L'evento sarà in diretta dalle 20 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW . Il triangolare sarà articolato in tre partite della durata di 45 minuti ciascuna che si disputeranno in questo ordine:

I vantaggi per chi vuole scoprire Udine e la Regione

In previsione dei numerosi tifosi che arriveranno in città, la Regione Friuli Venezia Giulia assieme a PromoTurismoFVG ha messo a punto una serie di agevolazioni per i possessori del biglietto della partita, che consentiranno di scoprire anche il territorio oltre a godersi il grande spettacolo sportivo. In occasione del triangolare, infatti, sono previsti vantaggi pensati per i possessori dei biglietti della partita che, assieme a un accompagnatore, potranno godere dell’audioguida gratuita del centro di Udine e l’ingresso ridotto ai musei validi dall’1 al 16 agosto e nella giornata dell’8 agosto potranno accedere gratuitamente ai musei cittadini. PromoTurismoFVG ha inoltre deciso di estendere le agevolazioni a tutti coloro che acquisteranno una FVGcard negli infopoint della regione dal 1° al 16 agosto. In questo periodo, la card sarà disponibile con uno sconto del 20% per cento, con l’obiettivo di promuovere e incentivare la scoperta delle bellezze del Friuli Venezia Giulia.