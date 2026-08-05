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Milan, Modric: "Restasse Leao sarebbe fantastico, Amorim porta nuove idee"

skysport insider

Dal ritiro del Milan a Perth parla Luka Modric. Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport Insider nella quale ha raccontato le motivazioni dietro la scelta di continuare in rossonero. Una stagione particolare, che il croato vuole marchiare con un trofeo anche per Baresi. Poi il campo, dalle nuove idee di Amorim fino ai consigli a Leao: l'intervista di Modric a cura di Peppe Di Stefano

MODRIC, L'INTERVISTA INTEGRALE A SKY SPORT INSIDER

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