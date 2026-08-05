Non ha voluto mancare ai funerali di Franco Baresi e tornando a Roma avrebbe fatto volentieri a meno di questa disavventura. Ieri Igli Tare è tornato a Milano per partecipare alle esequie della leggenda del Milan e della Nazionale. E al termine dei funerali, l’ex direttore sportivo rossonero si è rimesso sul treno per tornare a casa a Roma. Durante il tragitto di ritorno, qualcuno gli ha però sottratto la borsa, sistemata in una cappelliera del vagone. Quando Tare è arrivato alla stazione di Roma Termini e se ne è accorto, è subito andato alla polizia ferroviaria a denunciare il furto. E grazie alle analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, l’uomo che l’aveva sottratta a Tare è stato individuato, la borsa è stata subito ritrovata, con tanto di arresto del responsabile del furto.