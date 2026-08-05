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Tare, derubato della borsa dopo funerali di Baresi: la polizia la ritrova

la disavventura

L’ex ds rossonero, tornando a Roma da Milano dove ha partecipato ai funerali di Baresi, è stato derubato della borsa in treno. Dopo l’immediata denuncia del dirigente albanese, la polizia ferroviaria ha individuato il responsabile arrestandolo e restituendo la borsa a Igli Tare 

MODRIC: "SOGNO DI VINCERE AL MILAN PER BARESI"

Non ha voluto mancare ai funerali di Franco Baresi e tornando a Roma avrebbe fatto volentieri a meno di questa disavventura. Ieri Igli Tare è tornato a Milano per partecipare alle esequie della leggenda del Milan e della Nazionale. E al termine dei funerali, l’ex direttore sportivo rossonero si è rimesso sul treno per tornare a casa a Roma. Durante il tragitto di ritorno, qualcuno gli ha però sottratto la borsa, sistemata in una cappelliera del vagone. Quando Tare è arrivato alla stazione di Roma Termini e se ne è accorto, è subito andato alla polizia ferroviaria a denunciare il furto. E grazie alle analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, l’uomo che l’aveva sottratta a Tare è stato individuato, la borsa è stata subito ritrovata, con tanto di arresto del responsabile del furto.

Tare, il messaggio della Polizia sui social

"Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese -si legge sull'account Instrama della Polizia di Stato- come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera. Però, per fortuna, il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio. I poliziotti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore del furto nel giro di pochi minuti. L'uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario. Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro esserci sempre".

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