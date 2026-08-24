Chi è Emanuele Lulli, il giovane della Roma lanciato titolare contro la Fiorentina

Chi è Emanuele Lulli, il giovane della Roma lanciato titolare contro la Fiorentinaroma
Introduzione
Classe 2007 potagonista in Primavera la scorsa stagione, è stato aggregato alla prima squadra per il ritiro precampionato e ha convinto Gasperini con un assist per Dybala contro il Cardiff. Contro la Fiorentina è partito a sorpresa dal primo minuto al posto di Molina, insieme al coetaneo Rodrigo Mora. Scopriamo la sua storia, le sue caratteristiche tecniche e le curiosità
ROMA-FIORENTINA LIVE - I GIOVANI ITALIANI IN CAMPO NELLA 1^ GIORNATA
Quello che devi sapere
La sorpresa di Gasperini
- La prima giornata di Serie A 2026/27 regala già un colpo di scena grazie alla Roma di Gian Piero Gasperini. A sorpresa, nella formazione titolare scelta per affrontare la Fiorentina all'Olimpico c'è Emanuele Lulli, classe 2007 prodotto del vivaio giallorosso
- A causa del problema al flessore di Devyne Rensch e al fastidio al piede di Nahuel Molina, l'allenatore giallorosso ha deciso di dare fiducia al 19enne italiano
- Il fatto che Molina non sia al 100% non significa che non possa giocare, infatti è andato in panchina. La titolarità di Lulli per scelta tecnica al posto di un giocatore campione del Mondo e con esperienza europea è una decisione da rimarcare in un calcio italiano che cerca giovani talenti (tra sabato e domenica sono stati già 13 i giocatori nati dal 2006 in poi scesi in campo, quasi tutti dal primo minuto)
La Roma nel destino
- Lulli è nato il 17 agosto 2007, due giorni prima che la Roma di Spalletti vincesse la Supercoppa Italiana contro l'Inter
- Cresciuto a Palestrina, in provincia di Roma, muove i primi passi calcistici nella squadra locale prima di trasferirsi alla Tor Tre Teste, storica fucina di talenti della Capitale (come Luca Pellegrini o Davide Frattesi)
- Notato dagli osservatori di Trigoria, compie tutta la trafila nel settore giovanile vincendo lo Scudetto Under 16 nel 2023 in finale proprio contro la Fiorentina
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Il prototipo ideale per Gasperini
- Alto 184 centimetri, è un terzino destro naturale di spinta, capace di agire anche come quinto di centrocampo a tutta fascia. Con il suo fisico imponente e una straordinaria progressione palla al piede, spicca per la precisione nei cross dal fondo con il piede destro
- Gasperini ha intravisto in lui le doti ideali per plasmarlo nell'ennesimo esterno a tutta fascia come già fatto in precedenza con Marco Palestra, Matteo Ruggeri o Hans Hateboer
L'estate della svolta
- Dopo un'ottima stagione in Primavera (2 gol e 8 assist in 28 presenze), è stato aggregato alla prima squadra per il ritiro precampionato in Galles
- Ha giocato contro il Borussia Dortmund e il Cardiff City, dove si è messo in mostra con un assist per il gol di Paulo Dybala. Forse è stato proprio quel momento a convincere Gasperini a tenerlo in rosa anche per la prima di campionato
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Tra "I Dannati" e la religione
- Da bambino, a Palestrina, Lulli faceva parte di un gruppo di piccoli talenti locali soprannominati "I Dannati" per la grinta agonistica con cui vincevano i tornei regionali
- Profondamente religioso (la sua bio su Instagram recita "Jesus is the King"), Emanuele fa parte della rivoluzione verde della Roma di Gasperini, che contro la Fiorentina ha schierato titolare anche l'altro 2007 Rodrigo Mora, arrivato in estate dal Porto. Chissà che, anche dopo il ritorno di Molina, Lulli non possa ritagliarsi un ruolo importante in squadra
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