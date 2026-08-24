Chi è Emanuele Lulli, il giovane della Roma lanciato titolare contro la Fiorentina

Introduzione

Classe 2007 potagonista in Primavera la scorsa stagione, è stato aggregato alla prima squadra per il ritiro precampionato e ha convinto Gasperini con un assist per Dybala contro il Cardiff. Contro la Fiorentina è partito a sorpresa dal primo minuto al posto di Molina, insieme al coetaneo Rodrigo Mora. Scopriamo la sua storia, le sue caratteristiche tecniche e le curiosità

ROMA-FIORENTINA LIVE - I GIOVANI ITALIANI IN CAMPO NELLA 1^ GIORNATA