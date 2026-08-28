l'intervista
Maldini: "A Cagliari per ritrovare me stesso. Papà Paolo contento della mia scelta"
Il trequartista scuola Milan riparte dal rossoblù per ritrovare quella continuità che gli è mancata nelle ultime stagioni. E nel prossimo turno di campionato arriva il 'derby' contro l'Inter campione d'Italia... La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
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