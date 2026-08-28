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Runjaic: "Infortunio Zaniolo? Forse l'ho fatto giocare troppo"

udinese

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida con il Monza, l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha commentato l'infortunio di Nicolò Zaniolo (stiramento all'adduttore): "Forse l'ho fatto giocare un po' troppo". Il calciatore tornerà dopo la sosta per le Nazionali. Al suo posto, contro il Monza, giocherà titolare dal primo minuto Unai Gomez. "Abbiamo una rosa che ci permette di schierare una buona formazione". Davis verso il recupero

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Non si sente spesso, in conferenza stampa, un allenatore ammettere un proprio errore. Kosta Runjaic, alla vigilia di Monza-Udinese, si assume le responsabilità dell’infortunio di Nicolò Zaniolo: “Forse”, ha detto Runjaic, “l’ho fatto giocare un po’ troppo”. Zaniolo, che dovrà restare fermo fin dopo la sosta per le Nazionali, ha rimediato contro il Como uno stiramento all’adduttore della gamba destra: “Nicolò”, ha aggiunto Runjaic, “è un giocatore che ci servirà molto quest'anno e ci dispiace per la sua assenza. Lo sostituirà Unai Gomez, lo abbiamo testato lì e posso dirvi che giocherà titolare. Può giocare in più posizioni del campo. Chiaramente ha bisogno ancora di tempo per adattarsi del tutto, ma può esserci un primo test per lui. Non so se ha i novanta minuti nelle gambe, però partirà dall'inizio". 

"Davis è pronto"

Sulla sfida con il Monza, Runjaic ha aggiunto: "Affronteremo una neopromossa che ha una sua identità, la nostra rosa permette di schierare una buona formazione; Davis ci sarà, ha fatto una buona settimana, è motivato e ci ha mostrato voglia di tornare in campo. Quando sarà pronto giocherà. Il ragazzo non vede l'ora di poter dare il proprio contributo".

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