Non si sente spesso, in conferenza stampa, un allenatore ammettere un proprio errore. Kosta Runjaic, alla vigilia di Monza-Udinese, si assume le responsabilità dell’infortunio di Nicolò Zaniolo: “Forse”, ha detto Runjaic, “l’ho fatto giocare un po’ troppo”. Zaniolo, che dovrà restare fermo fin dopo la sosta per le Nazionali, ha rimediato contro il Como uno stiramento all’adduttore della gamba destra: “Nicolò”, ha aggiunto Runjaic, “è un giocatore che ci servirà molto quest'anno e ci dispiace per la sua assenza. Lo sostituirà Unai Gomez, lo abbiamo testato lì e posso dirvi che giocherà titolare. Può giocare in più posizioni del campo. Chiaramente ha bisogno ancora di tempo per adattarsi del tutto, ma può esserci un primo test per lui. Non so se ha i novanta minuti nelle gambe, però partirà dall'inizio".