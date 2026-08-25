Introduzione

Prima giornata e prime vittime eccellenti che potrebbero stare lontano dal campo per un bel po' di tempo. L'Udinese perde Nicolò Zaniolo almeno fino alla sosta per le nazionali (sarà da valutare un'eventuale convocazione). Ufficiale l'esito degli esami: lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Udinese in emergenza difensiva visto lo stop anche del giovane Palma che ha riportato una lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra. Per entrambi la prognosi è stimata in 3/4 settimane. Juventus in ansia per Kenan Yildiz che, di ritorno da Frosinone, ha accusato un problema fisico. I primi esami non hanno escluso una frattura al quinto metatarso. Martedì dovrebbe arrivare il responso definitivo ma si teme un lungo stop.



Qualora Yildiz dovesse essere sottoposto ad intervento chirurgico, Luciano Spalletti dovrebbe rinunciare al proprio numero 10 per almeno due mesi. Tegola non da poco per la Juventus. Vittoria in quel di Bologna ma infortunio muscolare per Adam Marusic che è uscito prima del previsto per un problema alla coscia. Un altro esterno basso di difesa che è in forte dubbio è Gallo. La sua gara contro il Venezia è durata un tempo. Nessun cartellino rosso sventolato nei primi 90' di stagione e quindi resta un solo giocatore fermo per squalifica: è Kabasele che deve scontare la seconda giornata di stop dopo il rosso rimediato alla fine della stagione scorsa. Ecco quindi la situazione squadra per squadra su indisponibili, squalificati e recuperabili per la seconda giornata di campionato