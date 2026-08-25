Introduzione
Prima giornata e prime vittime eccellenti che potrebbero stare lontano dal campo per un bel po' di tempo. L'Udinese perde Nicolò Zaniolo almeno fino alla sosta per le nazionali (sarà da valutare un'eventuale convocazione). Ufficiale l'esito degli esami: lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Udinese in emergenza difensiva visto lo stop anche del giovane Palma che ha riportato una lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra. Per entrambi la prognosi è stimata in 3/4 settimane. Juventus in ansia per Kenan Yildiz che, di ritorno da Frosinone, ha accusato un problema fisico. I primi esami non hanno escluso una frattura al quinto metatarso. Martedì dovrebbe arrivare il responso definitivo ma si teme un lungo stop.
Qualora Yildiz dovesse essere sottoposto ad intervento chirurgico, Luciano Spalletti dovrebbe rinunciare al proprio numero 10 per almeno due mesi. Tegola non da poco per la Juventus. Vittoria in quel di Bologna ma infortunio muscolare per Adam Marusic che è uscito prima del previsto per un problema alla coscia. Un altro esterno basso di difesa che è in forte dubbio è Gallo. La sua gara contro il Venezia è durata un tempo. Nessun cartellino rosso sventolato nei primi 90' di stagione e quindi resta un solo giocatore fermo per squalifica: è Kabasele che deve scontare la seconda giornata di stop dopo il rosso rimediato alla fine della stagione scorsa. Ecco quindi la situazione squadra per squadra su indisponibili, squalificati e recuperabili per la seconda giornata di campionato
Quello che devi sapere
ATALANTA
2^ giornata: Atalanta-Bologna su Sky Sport
- HIEN - Lesione muscolare. Rientro previsto a ottobre
- SULEMANA - Lesione collaterale ginocchio. Rientro nella seconda metà di ottobre
- AHANOR - Distrazione agli adduttori. Difficile il recupero per la prima di campionato
- KRISTENSEN - Prima giornata saltata per un problema fisico. Recuperabile per la seconda di campionato
BOLOGNA
2^ giornata: Atalanta-Bologna su Sky Spor
- Tutta la rosa è a disposizione di mister Tedesco per la seconda di campionato
CAGLIARI
2^ giornata: Cagliari-Inter su Sky Sport
- IDRISSI - Lesione crociato anteriore. Rientro previsto per novembre
- TREPY - Incidente domestico
COMO
2^ giornata: Napoli-Como
- ADDAI - Rottura tendine d'Achille. Può tornare dopo la sosta
FIORENTINA
2^ giornata: Fiorentina-Frosinone
- PARISI - Lesione del legamento crociato anteriore. Possibile rientro a fine novembre
FROSINONE
2^ giornata: Fiorentina-Frosinone
- Nessun indisponibile in vista della seconda giornata. Tutti a disposizione di mister Alvini
GENOA
2^ giornata: Lazio-Genoa
- HAVEL - Problema muscolare accusato dopo la sfida contro l'Ascoli. Recuperabile per la seconda giornata
- VENTURINO - In recupero da operazione al tendine rotuleo. Rientro nella seconda metà di settembre
- TRAORE' - In ritardo di condizione. Possibile rientro nella seconda giornata
- OSTIGARD - Fastidio muscolare. Non dovrebbero esserci problemi seri. Recuperabile per la sfida contro la Lazio
INTER
2^ giornata: Cagliari-Inter su Sky Sport
- Tutti a disposizione di mister Chivu per la seconda giornata di campionato
JUVENTUS
2^ giornata: Juventus-Parma
- YILDIZ - Sospetta frattura al piede. In caso di conferma e operazione starebbe fuori due mesi
- EKHATOR - Lesione al bicipite femorale. In dubbio per la gara contro il Parma
- GATTI - Risentimento muscolare. In forte dubbio per la seconda giornata
LAZIO
2^ giornata: Lazio-Genoa
- MARUSIC - Problema alla coscia. Uscito al 18° della sfida contro il Bologna. In attesa di accertamenti
- DELE-BASHIRU - Problema muscolare. In dubbio per la 2^ giornata di campionato
- CATALDI - In fase di recupero atletico. In dubbio per la seconda giornata
LECCE
2^ giornata: Lecce-Roma su Sky Sport
- GALLO - Ferita da taglio allo zigomo. In dubbio per la 2^ giornata
MILAN
2^ giornata: Milan-Venezia
- LEAO - Risentimento muscolare. In forte dubbio per la sfida contro il Venezia
- GIMENEZ - Distorsione alla caviglia. In forte dubbio per la seconda di campionato
MONZA
2^ giornata: Monza-Udinese
- PESSINA - Lesione alla rotula. Rientro previsto per novembre
NAPOLI
2^ giornata: Napoli-Como
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto tra fine ottobre e inizio novembre
- MARIANUCCI - Lesione di alto grado collaterale mediale ginocchio. Rientro nella seconda metà di ottobre
- MARIN - Ha chiesto il cambio per un problema fisico. Possibile però che siano solo crampi. Recuperabile per la seconda giornata
PARMA
2^ giornata: Juventus-Parma
- NICOLUSSI CAVIGLIA - Lesione muscolare di medio grado alla coscia. Rientro nella seconda metà di settembre
ROMA
2^ giornata: Lecce-Roma su Sky Sport
- RENSCH - Risentimento al flessore. In dubbio per la seconda giornata
- VAZ - Lesione muscolare. Rientro previsto dopo la sosta
SASSUOLO
2^ giornata: Sassuolo-Torino
- CANDE' - Rottura del crociato. Rientro dopo la sosta
- BERARDI - Problema alla caviglia. In dubbio per la 2^ di campionato
- KONE' - Frattura tibia e perone. Rientro a gennaio 2027
TORINO
2^ giornata: Sassuolo-Torino
- ISRAEL - Problema alla spalla. Rientro previsto per fine novembre
- ZAPATA - Fase di recupero fisico e atletico. In dubbio per la 2^ giornata
- COMUZZO - Leggero affaticamento muscolare. In dubbio per la sfida contro il Sassuolo
UDINESE
2^ giornata: Monza-Udinese
- KABASELE - Squalificato un turno. Salta il Monza
- DAVIS - Affaticamento muscolare. Possibile recupero per la seconda giornata
- ZANIOLO - Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Prognosi stimata in 3/4 settimane
- CHAKVETADZE - Frattura del piede. iRientro nella prima metà di settembre
- ZANOLI - Periodo riabilitativo dopo intervento al crociato. Rientro dopo la sosta
- PALMA - Lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra. Prognosi stimata in 3/4 settimane
VENEZIA
2^ giornata: Milan-Venezia
- SVERKO - Problemi alle anche. Rientro previsto a fine ottobre
- ADORANTE - Operato alla schiena. Rientro previsto a fine ottobre