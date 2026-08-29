Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

Profumo di Viola, i cento anni della sua storia

Massimo Marianella

Massimo Marianella
©Getty

Cento anni per un club che ha fatto la storia senza appartenere alla cerchia delle 20 società più importanti del mondo. Cento anni di passioni, di giocatori indimenticabili, di trofei vinti. Perché vincere dove è più difficile, è sempre più bello

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ