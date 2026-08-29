Mattia Scala: "Io romano e romanista sulla panchina della Primavera, che orgoglio"

Da questa estate è il nuovo allenatore della prima squadra del settore giovanile della Roma, succedendo a un totem come Alberto De Rossi, del quale è stato fortunato allievo. Il più giovane tecnico di sempre della Primavera della Roma si racconta in esclusiva a Sky Sport Insider, tra la sua filosofia, i suoi sogni, gli aneddoti con Totti quando era piccolo e tanta tanta passione giallorossa.