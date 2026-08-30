Dove vedere Napoli-Como in tv

La partita tra Napoli e Como della 2^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 30 agosto alle ore 18.30 in diretta sull' app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Como

Questo sarà il 27° confronto in Serie A tra Napoli e Como. Il Como è imbattuto nelle ultime 3 sfide di Serie A contro il Napoli (1V, 2N) ma ha vinto solo 2 dei 26 confronti in campionato contro i campani (6N, 18P). Gli ultimi due precedenti nella competizione sono terminati 0-0: sia partenopei che lariani hanno nell'altra squadra l'unica avversaria contro cui non hanno trovato la rete la scorsa stagione. Il Como è la squadra contro cui il Napoli ha la percentuale di vittorie casalinghe più alta in Serie A (92.3%), ma i lariani sono rimasti imbattuti in 11 delle ultime 12 trasferte di campionato (8V, 3N). Il Napoli punta a vincere le prime due gare di Serie A per l'8^ volta negli ultimi 10 anni. Il Como, invece, ha vinto solo una volta nelle prime due partite del massimo campionato nelle ultime 13 stagioni (2-0 contro la Lazio nel 2025). Il Napoli ha trovato il successo all'esordio casalingo in ciascuna delle precedenti 10 stagioni di Serie A. Si affronteranno la squadra con il secondo minor numero di tiri effettuati dall'interno dell'area di rigore nella 1^ giornata (Napoli, 4) e la squadra con il secondo maggior numero (Como, 13). Dall'altro lato, il Napoli è stata la seconda miglior squadra per tiri dalla distanza al debutto in campionato (9). Con un assist allo Stadio Diego Armando Maradona, Nico Paz diventerebbe il secondo giocatore a segnare almeno 15 gol e fornire almeno 15 assist in Serie A prima di compiere 22 anni dal 2004/05, dopo Domenico Berardi.