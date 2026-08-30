Prima vittoria in campionato per il Como, per giunta in uno scontro diretto contro il Napoli: "Siamo stati quasi degli eroi. Quando ho visto i loro giocatori che entravano dalla panchina, mi chiedevo se non stessero usando più sostituzioni del dovuto", ha scherzato Cesc Fabregas nel post partita. Douvikas continua a segnare, ma l'arrivo di Kean sembra vicino: "Abbiamo tre competizioni, già lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà con una sola punta"

Segnano Baturina e Douvikas, i gioielli Paz e Diao brillano e anche i nuovi acquisti sembrano già integrati. Fabregas, dopo la vittoria di Napoli, decide di elogiare Luis Milla, 31enne arrivato in estate dal Getafe: "Un giocatore sottovalutato, forse perché in Spagna ce ne sono tanti con le sue caratteristiche. Si può però essere forti anche se non si è Pedri o Rodri. Tanti giocatori alla sua età arrivano già con la pancia piena, invece la sua carriera cresce di anno in anno e ora è pronto per giocare la Champions", dice l'allenatore spagnolo a Dazn nel post-partita. Tutto il Como però merita gli applausi del suo allenatore. "Con il clima di oggi era davvero difficile essere aggressivi per entrambe le squadre, persino io sono una sauna. I miei sono stati quasi degli eroi, abbiamo battuto una squadra davvero forte".