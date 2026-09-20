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Moratti ricorda Mazzola: "Per noi era tutto, per l'Inter resterà indimenticabile"

il lutto

Lo storico presidente nerazzurro ricorda una delle figure iconiche della storia del club, scomparso nella giornata di sabato. "Provo una nostalgia infinita - ha detto alla Gazzetta – che rimarrà per le cose belle e le gioie che ci ha dato". E ricorda quel gol al Vasas, l’8 dicembre 1966 in Coppa dei Campioni: "Dribblò due volte la difesa, portiere compreso, come se avesse il pallone incollato al piede"

LE REAZIONI ALL'ADDIO

Una figura iconica per l'Inter. Un campionissimo in grado di dare tutto per il club e per la Nazionale e firmare pagine rimaste nella leggenda. "Mazzola per noi era tutto – ha spiegato Massimo Moratti alla Gazzetta -. Purtroppo, di recente non siamo riusciti a salutarci. E ora provo una nostalgia infinita che rimarrà per le cose belle, le gioie che ci ha dato questo giocatore che ormai le nuove generazioni non conoscono ma che per noi è sempre presente per tutti i momenti meravigliosi che ha saputo regalarci". Un giocatore geniale, dai colpi che lo storico presidente dell’Inter ricorda bene: soprattutto il dribbling e il tiro velocissimo: "Era l’esecuzione a renderlo unico perché con quella leva rapidissima toglieva sempre il tempo dell’intervento al difensore. Con il tempo arretrò a centrocampo, era abilissimo anche lì. Un patrimonio del calcio".

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"Herrera lo mise in prima squadra e cominciammo a vincere tutto"

"Sandrino venne fuori da un momento di crisi dell’Inter e Herrera ebbe il coraggio di mettere questo ragazzino in prima squadra. Da quel momento cominciammo a vincere tutto... Era un esempio per la determinazione, la volontà, il coraggio. Non c’era sfida che lui non affrontasse convinto di vincerla". E tra i suoi gol indimenticabili per Moratti c’è quello al Vasas in Coppa dei Campioni a Budapest, era l’8 dicembre 1966: "Dribblò due volte la difesa, portiere compreso, come se avesse il pallone incollato al piede. Impareggiabile". 

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Al Corriere della Sera, l’ex presidente nerazzurro ha parlato anche della staffetta che Mazzola ha vissuto con Rivera, con Valcareggi Ct: "Credo proprio che due giocatori così diversi potessero giocare insieme. E sa perché? Entrambi erano intelligenti e avrebbero risolto il problema, con le loro doti, capacità, talento. Ne sono convinto: Mazzola e Rivera avrebbero trovato un modo per convivere tecnicamente".

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