Dove vedere Juventus-Atalanta

La sfida della 5^ giornata tra Juve e Atalanta si gioca oggi, domenica 20 settembre alle 18. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra Juve e Atalanta, valida per la 5^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 20 settembre alle 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Massimiliano Nebuloni. Alle 15 appuntamento con Leo Di Bello e Sunday Football , con Federico Zancan, Michele Padovano e Gianfranco Teotino. Durante i match, dalle 20.45 , un nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica con gli aggiornamenti live dai campi da gioco, con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti e Dario Massara. Pre (dalle 20) e postpartita (dalle 22.40) affidato a Sky Calcio Club , con Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

I numeri di Juventus e Atalanta

Negli ultimi 10 anni solari (dall'inizio del 2017) la Juventus ha pareggiato 12 match su 19 (4V, 3P) con l'Atalanta in Serie A, almeno quattro pareggi in più che contro qualsiasi altra avversaria nel periodo; una di queste gare chiuse in parità risale al match di andata dello scorso campionato (1-1 in casa, 27 settembre 2025). La Juventus ha vinto l'ultima sfida contro l'Atalanta in Serie A (1-0 fuori casa, 11 aprile 2026) e potrebbe battere la Dea in almeno due match di fila per la prima volta dalla serie di 13 successi consecutivi (la più lunga in assoluto per i bianconeri contro una singola avversaria nella competizione) registrata tra il 2009 e il 2016. L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime otto trasferte contro la Juventus in Serie A (2V, 6N, ultimo successo bianconero il 14 marzo 2018), dopo che in altrettante gare esterne contro la Vecchia Signora era sempre uscita sconfitta; la Dea ha segnato in media 1.9 gol a partita in questo ultimo periodo, trovando la rete nel 1° tempo ben sette volte su otto. La Juventus arriva da un pareggio (vs Milan) e una sconfitta (vs Sassuolo) e nella gestione Luciano Spalletti solo una volta è rimasta per almeno tre gare di fila senza vittoria in Serie A, tra febbraio e marzo scorsi (2N, 2P) - in quel parziale inoltre rimediò due ko consecutivi per l'ultima volta nel torneo, contro Inter e Como.

L'Atalanta ha perso le ultime due gare in Serie A (entrambe per 2-1) e con uno stesso allenatore non incassa tre sconfitte di fila in campionato da marzo-aprile 2025, con Gian Piero Gasperini; l'ultima volta, invece, che ha subito più di una rete per tre match consecutivi risale ad agosto-settembre 2024 (serie di quattro).