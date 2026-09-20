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Icardi Lazio? Gattuso: "Ho detto no perché ora c'è serenità". VIDEO

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Dopo la vittoria di Venezia, l’allenatore laziale è tornato sul mancato arrivo dello svincolato Icardi. Già alla vigilia Gattuso aveva detto che "nessuno discute il valore di Mauro ma abbiamo fatto delle scelte prendendo Pinamonti e Gudmundsson". Nel post di Venezia-Lazio, ha aggiunto una motivazione: "Questo gruppo dal primo giorno sta dando tutto quel che ha. Questa è la motivazione per cui ho detto no a Icardi: perché c’è serenità e professionalità in questo momento"

VENEZIA-LAZIO 0-2, HIGHLIGHTS 

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