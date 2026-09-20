La partita Parma-Genoa della 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 20 settembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Genoa

Dopo aver vinto cinque gare di fila contro il Genoa in Serie A tra il 2018 e il 2020, il Parma non ha vinto alcuna delle successive cinque sfide contro il Grifone nella competizione (tre sconfitte seguite da due pareggi), restando addirittura senza segnare in tutte le ultime quattro (serie negativa record contro i rossoblù). Parma e Genoa hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato, con il punteggio di 0-0, e potrebbero impattare tre match di fila in Serie A solo per la seconda volta, dopo il periodo 2012-2013 (serie di tre). Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte contro il Parma in Serie A (1N, 2P) e potrebbe evitare la sconfitta sul campo dei gialloblù in quattro match di fila per la prima volta nel massimo campionato - serie di tre anche tra il 2013 e il 2014. Nelle ultime 14 gare casalinghe, ossia in un periodo che parte dallo scorso dicembre, il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in Serie A (4V, 4N, 6P), pareggiando il match interno più recente (1-1 vs Monza). Il Genoa ha raccolto un solo punto finora e in caso di sconfitta eguaglierebbe la sua peggior partenza dopo cinque gare giocate in Serie A, registrata nel 1940/41 e nel 1957/58; in generale, nelle ultime nove gare di campionato il Grifone ha raccolto solo tre punti (3N, 6P), segnando solo tre gol. Il Genoa non trova la rete da quattro trasferte di fila in Serie A (2N, 2P) e non arriva a cinque gare esterne senza segnare nella competizione dal periodo marzo-maggio 2022, sotto la guida di Alexander Blessin.