La partita Frosinone-Como della 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 20 settembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Frosinone e Como

Queste due squadre non si sono mai affrontate in Serie A. Il Frosinone ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro il Como in campionato tra Serie B e Serie C (1P); in particolare, nell'ultima annata in cui i ciociari hanno incontrato i lariani, hanno vinto entrambe le sfide stagionali per 2-0, nel 2022/23. Dopo una serie di sei sconfitte consecutive in cui aveva incassato in media 3.5 gol a partita, il Frosinone ha vinto l'ultima sfida contro una squadra lombarda in Serie A (1-0 vs Monza, 19 maggio 2024) e potrebbe battere le avversarie di questa regione in due match di fila per la prima volta nella massima serie. Il Como ha vinto le ultime due sfide contro squadre laziali in Serie A, battendo sia Roma che Lazio nel 2026, e potrebbe ottenere tre successi di fila contro squadre di questa regione per la prima volta in assoluto nella competizione. Il Frosinone ha eguagliato - con sette punti dopo quattro gare giocate - la sua miglior partenza in una stagione di Serie A, registrata nella precedente partecipazione (2023/24); dopo il successo nell'ultima gara casalinga (3-2 vs Venezia), i ciociari potrebbero vincere due match interni di fila per la prima volta da ottobre-novembre 2023 nella competizione (serie di tre). Da inizio 2026, il Como è la squadra che in Serie A ha collezionato più punti in trasferta (30, frutto di nove vittorie, tre pareggi, una sconfitta in 13 gare) e che vanta il miglior attacco fuori casa, al pari dell'Inter: 26 reti (di cui quattro nell'ultima gara esterna vs Genoa).