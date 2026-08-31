Dove vedere Atalanta-Bologna in tv

La sfida della 2^ giornata tra Atalanta e Bologna si gioca oggi, lunedì 31 agosto, alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita tra Atalanta e Bologna , valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 31 agosto alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti sono a cura di Marina Presello e Marco Nosotti.

I numeri di Atalanta e Bologna

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette sfide contro l'Atalanta in Serie A, mentre aveva ottenuto un successo nei 14 confronti precedenti. L'Atalanta è stata sconfitta in tre delle ultime quattro gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (1V), dopo una serie di imbattibilità di 11 incontri interni consecutivi contro i rossoblù nel torneo (8V, 3N). Dopo il 2-1 contro il Sassuolo nella prima giornata, l'Atalanta può vincere ciascuna delle prime due gare stagionali in Serie A per la quinta volta nella sua storia, dopo il 1949/50, il 1964/65, il 2008/09 e il 2020/21. Maurizio Sarri ha vinto il primo incontro di Serie A alla guida dell'Atalanta; solo un tecnico nella storia della Dea è riuscito a trovare il successo in ciascuna delle prime due gare sulla panchina dei bergamaschi nel torneo: Giovanni Varglien nel settembre 1949.