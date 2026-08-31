Cagliari-Inter, il gol di Calhanoglu analizzato a Sky Calcio Club. VIDEOSKY CALCIO CLUB
L'Inter ha vinto a Cagliari grazie a un colpo da biliardo di Hakan Calhanoglu, decisivo da fuori area come contro il Monza: "Questo gol però era molto più difficile", ha spiegato Paolo Di Canio durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club. "In quella situazione molti giocatori strozzerebbero il tiro o ci proverebbero di interno. Lui invece riceve la palla addosso e tira di collo, prendendo il portiere in controtempo"