L'Inter ha vinto a Cagliari grazie a un colpo da biliardo di Hakan Calhanoglu, decisivo da fuori area come contro il Monza: "Questo gol però era molto più difficile", ha spiegato Paolo Di Canio durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club. "In quella situazione molti giocatori strozzerebbero il tiro o ci proverebbero di interno. Lui invece riceve la palla addosso e tira di collo, prendendo il portiere in controtempo"

CAGLIARI-INTER 0-1: GOL E HIGHLIGHTS