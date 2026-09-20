La partita Milan-Lecce della 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 20 settembre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Lecce

Il Milan ha vinto le ultime cinque sfide contro il Lecce in Serie A - con un punteggio aggregato di 12-2 e con quattro clean sheet nel parziale - e potrebbe battere i pugliesi per sei match consecutivi per la prima volta nella competizione. Tra le squadre di questo campionato il Lecce è quella contro cui il Milan vanta la serie di imbattibilità in corso più lunga in Serie A: 16 match, di cui 11 vittorie e cinque pareggi; l'ultima sconfitta risale al 1° aprile 2006, al Via del Mare, con la rete di Axel Konan (1-0). Dall'inizio degli anni 2000, il Milan non ha mai perso in casa contro il Lecce in Serie A, grazie a 12 vittorie e due pareggi, in cui i rossoneri hanno segnato ben 30 reti in più dei pugliesi (38-8); in particolare, i rossoneri vengono da quattro vittorie casalinghe di fila contro i salentini con un punteggio aggregato di 9-0. Il MIlan arriva da due pareggi consecutivi (vs Juventus e Lazio) e non chiude tre match di fila in parità da settembre 2018, con Gennaro Gattuso alla guida; i rossoneri hanno vinto l'ultima gara casalinga (vs Venezia) e in questo anno solare solo una volta hanno vinto due partite interne di fila in Serie A, lo scorso marzo, contro Inter e Torino.

Il Lecce ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A (2P), segnando in totale nove reti (media di 1.5 a match), ossia lo stesso numero di gol realizzati nel doppio delle partite precedenti (12) disputate in campionato.