Vuole vedere i suoi “arrabbiati”, Massimiliano Allegri , e lo dice chiaramente al termine della partita pareggiata in casa della Fiorentina. “Napoli in crescita?”, commenta nel post gara, “Lo saremo anche, ma se dopo una partita così usciamo dal campo contenti del pari, vuol dire che non va bene. Dobbiamo essere molto arrabbiati. Se non lo siamo, questo diventa un problema, vuol dire che dobbiamo ancora crescere. Abbiamo fatto una buona partita tecnica, ma dobbiamo essere molto più cattivi sotto porta perché spesso la palla passa in area e non riusciamo a chiuderla. Sotto questo aspetto dobbiamo sicuramente migliorare”. Un tema, quello della freddezza sotto porta, che l’allenatore del Napoli estende, spiegando che “ dipende dalla cattiveria e dalla convinzione con cui attacchi la palla e attacchi la partita . Mentre abbiamo fatto un po’ meglio nella fase difensiva, la cosa che ci manca è quel pizzico di lucidità e cattiveria quando siamo dentro l’area. Questo è quello che ci manca. In alcune circostanze è mancata anche attenzione, anche nel finale, non c’è fatica che tenga e bisogna tornare”.

"Non dobbiamo pensare di essere molto più bravi degli altri"

Adesso, in classifica, le prime sono lontane 6 punti e così si andrà alla pausa per le nazionali. “Quest’anno il campionato è molto difficile con tante squadre attrezzate”, dice Allegri. “Nella sosta dobbiamo cercare di recuperare alcuni giocatori. E dobbiamo lavorare sui nostri limiti. Se lo facciamo possiamo fare cose buone, se invece pensiamo di essere molto più bravi degli altri, poi paghi. E questa è una cosa che va assolutamente migliorata. A Milano abbiamo fatto una buona prestazione e siamo usciti sconfitti, col Como abbiamo fatto una buona prestazione ma abbiamo concesso due gol molto facili; anche con la Fiorentina ci sono state delle situazioni in cui abbiamo rischiato molto, quindi qualcosa va migliorato: i sette punti che abbiamo fatto non sono assolutamente tanti e quello che abbiamo fatto non basta per scalare la classifica. Dopo la sosta bisogna metterci tutti qualcosa in più, io per primo"