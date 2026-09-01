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Napoli, McTominay out fino alla sosta: sarà operato per una lieve aritmia benigna

napoli

Il centrocampista scozzese in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione. McTominay tornerà a disposizione di Allegri dopo la sosta per le nazionali

Scott McTominay non sarà a disposizone di Allegri per le prossime partite. Il Napoli ha comunicato che il centrocampista scozzese "in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA)". Il numero 8 azzurro tornerà a disposizione dopo sosta per le Nazionali, con il Napoli che ospiterà il Frosinone al "Maradona" nel weekend del 10 ottobre.

Quali partite salta McTominay

  • Inter-Napoli (05/09, 3^ giornata di Serie A)
  • Napoli-Arsenal (09/09, 1^ giornata di Champions League)
  • Napoli-Bologna (13/09, 4^ giornata di Serie A)
  • Fiorentina-Napoli (20/09, 5^ giornata di Serie A)

Che cos'è l'aritmia benigna e in cosa consiste l'ablazione

L'aritmia è un'alterazione della frequenza o della regolarità del battito cardiaco. Viene definita "benigna" quando non è associata a patologie cardiache strutturali e non comporta particolari rischi per la salute, pur potendo provocare sintomi come palpitazioni, affaticamento o percezione di un battito irregolare. L'ablazione è una procedura che consente di neutralizzare le aree del cuore responsabili degli impulsi elettrici anomali. La PFA (Pulsed Field Ablation), utilizza brevi impulsi elettrici ad alta intensità per intervenire in modo selettivo sul tessuto che genera l'aritmia, senza ricorrere al calore. La procedura viene eseguita introducendo un catetere attraverso un vaso sanguigno fino al cuore.

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