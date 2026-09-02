Roberto Baggio, Batistuta e Totti sono tra i protagonisti della sfida che si giocherà stasera al Franchi per celebrare il centenario della squadra Viola. Appuntamento da non perdere con Fiorentina All Stars- Operazione Nostalgia Legends in diretta dalle ore 20 su Sky Sport 255 e in streaming su NOW

SERIE A, INFORTUNATI E INDISPONIBILI DELLA 3^ GIORNATA