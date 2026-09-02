Fiorentina All Stars-Operazione Nostalgia Legends: la partita oggi su Skycentenario viola
Roberto Baggio, Batistuta e Totti sono tra i protagonisti della sfida che si giocherà stasera al Franchi per celebrare il centenario della squadra Viola. Appuntamento da non perdere con Fiorentina All Stars- Operazione Nostalgia Legends in diretta dalle ore 20 su Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Continuano i festeggiamenti per il centenario dalla nascita della Fiorentina. Il 2 settembre il Franchi ospiterà una partita speciale tra la Fiorentina Legends e una selezione di Operazione Nostalgia Legends. Un’occasione per rivedere in campo tanti protagonisti del calcio passato. Il match sarà visibile dalle 20 su Sky Sport 255 e in streaming su NOW (telecronoca di Massimo Marianella).
Tutte le stelle in campo stasera
Nella rosa della Fiorentina All Stars, guidata in panchina da Cesare Prandelli, ci saranno tra gli altri, Roberto Baggio, Gabriel Omar Batistuta, Frank Ribery. Nella formazione delle Legends Vincent Candela, Di Natale, Francesco Totti, Javier Zanetti e molti altri. Ecco l'elenco completo.