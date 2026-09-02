Serie A, nessun rigore assegnato dopo due giornate: mai dal ritorno alle 20 squadrearbitri
Per la prima volta dalla stagione 2004/05, nessun rigore assegnato nelle prime due giornate di campionato, non era mai successo da quando la Serie A è a 20 squadre. A questo dato si aggiungono le zero revisioni Var. È importante precisare, tuttavia, che secondo il nuovo designatore Orsato due rigori andavano dati. Funzionano molto bene le nuove regole: il tempo effettivo aumenta, grazie a meno fischi e a riprese di gioco più rapide
Non era mai successo da quando il campionato è tornato a 20 squadre, più di 20 anni fa. Due giornate di campionato e zero rigori non si era mai visto, e il dato va di pari passo con un altro 0, quello nelle revisioni Var: sparite nelle prime 20 partite di serie A. Occhio però a battezzare subito un cambiamento di rotta radicale, perché un conto è la linea interpretativa, un altro gli errori. E' vero che il nuovo designatore Orsato ha vietato fischi per i "contattini" ed eccessi di zelo in sala Var, ma un paio di rigori andavano dati comunque, anche se il risultato finale ha messo la sordina a eventuali polemiche: la mano di Vlasic in Torino-Milan e il fallo di Dragusin su Monterisi in Fiorentina-Frosinone erano da sanzionare in campo e - mancando quello - su richiamo del Var (considerato corretto invece lasciar correre il contatto Alajbegovic-Keita in Juve-Parma), quindi questa partenza - come a volte succede - è andata anche un po' oltre le intenzioni.
L'impatto delle nuove regole sul campionato
Sembrano invece funzionare molto bene le nuove regole: il tempo effettivo aumenta, grazie a meno fischi ma soprattutto a riprese di gioco più rapide. Non soltanto su calci di rinvio e rimesse laterali, le fattispecie su cui è intervenuto direttamente l'IFAB, ma anche sui calci di punizione, per i quali c’è l’effetto indiretto del rischio, per chi si attarda a terra dopo un fallo, di dover uscire per un minuto in caso di soccorsi. Si perde solo un po' più di tempo per i calci d'angolo, vista l'introduzione del check del var, ma il guadagno netto sui minuti giocati rimane significativo e, sperabilmente, destinato ad aumentare ancora.