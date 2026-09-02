Non era mai successo da quando il campionato è tornato a 20 squadre, più di 20 anni fa. Due giornate di campionato e zero rigori non si era mai visto, e il dato va di pari passo con un altro 0, quello nelle revisioni Var: sparite nelle prime 20 partite di serie A. Occhio però a battezzare subito un cambiamento di rotta radicale, perché un conto è la linea interpretativa, un altro gli errori. E' vero che il nuovo designatore Orsato ha vietato fischi per i "contattini" ed eccessi di zelo in sala Var, ma un paio di rigori andavano dati comunque, anche se il risultato finale ha messo la sordina a eventuali polemiche: la mano di Vlasic in Torino-Milan e il fallo di Dragusin su Monterisi in Fiorentina-Frosinone erano da sanzionare in campo e - mancando quello - su richiamo del Var (considerato corretto invece lasciar correre il contatto Alajbegovic-Keita in Juve-Parma), quindi questa partenza - come a volte succede - è andata anche un po' oltre le intenzioni.