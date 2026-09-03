Bastoni: "Chiellini mi ha aiutato a superare il momento dopo Inter-Juventus"

Il centrale nerazzurro, premiato tra i migliori difensori al Gran Galà del Calcio, è tornato a parlare del periodo difficile vissuto a inizio anno tra Inter-Juventus e l'espulsione nel playoff Bosnia-Italia: "Con i social oggi sono tutti molto bravi a criticare e giudicarti". Guarda il VIDEO con l'intervista completa

Al Gran Galà del Calcio 2026, tra i difensori dell'anno è stato premiato anche Alessandro Bastoni. Sul palco del Teatro alla Scala, il centrale dell'Inter campione d'Italia in carica è tornato a parlare del periodo complicato vissuto tra febbraio e marzo, con il caso della simulazione in Inter-Juventus e l'espulsione nel playoff mondiale Bosnia-Italia. "Specialmente con i social, nel mondo di oggi, sono tutti molto bravi a criticare, molto bravi a giudicarti. E' il nostro lavoro, abbiamo scelto questo. Ho sentito Giorgio (Chiellini) dopo quello che è successo con la Juve: io l'ho sempre preso come grande punto di riferimento, mi ha aiutato con le sue parole a superare quel momento".