 Gran Galà del Calcio 2026, tutti i vincitori e i premi Aic assegnati | Sky Sport
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Gran Galà del Calcio AIC, tutti i vincitori e i premi della serata

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Al teatro alla Scala di Milano l’edizione 2026 del Gran Galà del Calcio Aic 2026, organizzata dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. L’evento è in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it. Qui tutti i premiati della serata

GRAN GALA DEL CALCIO IN LIVE STREAMING

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