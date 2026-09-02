Al teatro alla Scala di Milano l’edizione 2026 del Gran Galà del Calcio Aic 2026, organizzata dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. L’evento è in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it. Qui tutti i premiati della serata

GRAN GALA DEL CALCIO IN LIVE STREAMING