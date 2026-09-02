Gran Galà del Calcio AIC, tutti i vincitori e i premi della serata
Al teatro alla Scala di Milano l’edizione 2026 del Gran Galà del Calcio Aic 2026, organizzata dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. L’evento è in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it. Qui tutti i premiati della serata
- MATTIA LIBERALI (Catanzaro, ora al Como)
- NICO PAZ (Como)
- MAURIZIO MARIANI
- CESC FABREGAS (Como)
- INTER
- FRANCISCO CONCEICAO (Roma-Juventus 3-3, 1 marzo 2026)