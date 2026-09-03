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Sorpresa a Frosinone: in visita l'ex giocatore Nba Udonis Haslem

Serie A

Tre anelli NBA al Benito Stirpe. Udonis Haslem, storico giocatore dei Miami Heat ritiratosi nel 2023 e vincitore di tre titoli giocando al fianco di Shaquille O'Neal, Dwayne Wade e LeBron James, ha visitato sia il centro sportivo che lo stadio della società gialloblù. Scambio di maglie e foto di rito sia con la prima squadra che con le giovanili

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Una leggenda NBA a Frosinone. Oggi, giovedì 3 settembre, nel capoluogo ciociaro c'è stata la visita di Udonis Haslem alla società gialloblù. L'ex giocatore dei Miami Heat ha incontrato al centro sportivo la prima squadra, la formazione primavera e una giocatrice della rappresentativa femminile, Ikram Neddar. Foto di rito con tutti e scambio di maglie, con Haslem che ha ricevuto quella ufficiale giallo-azzurra del Frosinone allo Stadio Benito Stirpe e ha lasciato una sua storica canotta di Miami col numero 40. A consegnargli la maglia sono stati il CEO del Club Rosario Zoino e il Direttore Generale Piero Doronzo.

Tre titoli NBA con Miami e quella visita a giugno all'Ipswich...

Udonis Haslem è stato una leggenda dei Miami Heat, franchigia con cui ha vinto i titoli NBA del 2006, del 2012 e del 2013, i primi e finora gli unici per la squadra della Florida. Si è ritirato nel 2023, all'età di 43 anni, e nel gennaio del 2024 gli Heat hanno ritirato la sua canotta numero 40. Sulla bio del profilo Instagram dell'ex ala grande è taggata l'Ipswich Town, squadra inglese neopromossa in Premier e visitata lo scorso giugno. Un segnale della sua vicinanza al fondo Clara Vista, azionista dell'Ipswich e soprattutto proprietario principale del Frosinone da quest'estate con l'80% delle azioni acquisito da Maurizio Stirpe, rimasto ai vertici della società come presidente. 

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