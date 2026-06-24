La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime cinque giornate del campionato 2026-2027. L'Inter campione d'Italia debutterà sabato 22 agosto alle 18.30 a San Siro contro il Monza. Per Amorim esordio sulla panchina del Milan domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Torino LIVE su Sky. Di seguito tutte le date, gli orari e i big match da seguire in diretta su Sky nel corso della stagione (tra cui entrambi i derby di Milano)

IL CALENDARIO DELLA SERIE A 2026-2027