 Calendario Serie A, anticipi e posticipi delle prime 5 giornate e big match su Sky | Sky Sport
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Calendario Serie A 2026-2027, anticipi e posticipi dei primi 5 turni e i big match su Sky

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La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime cinque giornate del campionato 2026-2027. L'Inter campione d'Italia debutterà sabato 22 agosto alle 18.30 a San Siro contro il Monza. Per Amorim esordio sulla panchina del Milan domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Torino LIVE su Sky. Di seguito tutte le date, gli orari e i big match da seguire in diretta su Sky nel corso della stagione (tra cui entrambi i derby di Milano)

IL CALENDARIO DELLA SERIE A 2026-2027

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