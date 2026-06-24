Calendario Serie A 2026-2027, anticipi e posticipi dei primi 5 turni e i big match su Sky
La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime cinque giornate del campionato 2026-2027. L'Inter campione d'Italia debutterà sabato 22 agosto alle 18.30 a San Siro contro il Monza. Per Amorim esordio sulla panchina del Milan domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Torino LIVE su Sky. Di seguito tutte le date, gli orari e i big match da seguire in diretta su Sky nel corso della stagione (tra cui entrambi i derby di Milano)
- La 1^ giornata si svolgerà con quattro anticipi sabato 22 agosto (due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45), quattro partite domenica 23 agosto (due alle 18.30 e due alle 20.45), due posticipi lunedì (uno alle 18.30 e uno alle ore 20.45)
- La 2^ giornata si svolgerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto con partite esclusivamente negli orari delle 18.30 e 20.45
- La 3^ giornata non prevede partite alle 12.30
- Un anticipo venerdì alle 20.45
- Tre anticipi sabato: ore 15, ore 18, ore 20.45
- Cinque partite domenica: anticipo alle 12.30, due partite alle 15, una partita alle 18, posticipo serale alle 20.45
- Un posticipo lunedì: ore 20.45
- INTER-MONZA sabato 22 agosto ore 18.30
- UDINESE-COMO sabato 22 agosto ore 18.30 - SKY
- GENOA-NAPOLI sabato 22 agosto ore 20.45 - SKY
- PARMA CAGLIARI sabato 22 agosto ore 20.45
- FROSINONE-JUVENTUS domenica 23 agosto ore 18.30
- VENEZIA-LECCE domenica 23 agosto ore 18.30
- ATALANTA-SASSUOLO domenica 23 agosto ore 20.45
- TORINO-MILAN domenica 23 agosto ore 20.45 - SKY
- BOLOGNA-LAZIO lunedì 24 agosto ore 18.30
- ROMA-FIORENTINA lunedì 24 agosto ore 20.45
- MILAN-VENEZIA venerdì 28 agosto ore 20.45
- FIORENTINA-FROSINONE sabato 29 agosto ore 18.30
- MONZA-UDINESE sabato 29 agosto ore 18.30
- SASSUOLO-TORINO sabato 29 agosto ore 18.30
- JUVENTUS-PARMA sabato 29 agosto ore 20.45
- NAPOLI-COMO domenica 30 agosto ore 18.30
- CAGLIARI-INTER domenica 30 agosto ore 20.45 - SKY
- LAZIO-GENOA domenica 30 agosto ore 20.45
- LECCE-ROMA lunedì 31 agosto ore 18.30 - SKY
- ATALANTA-BOLOGNA lunedì 31 agosto ore 20.45 - SKY
- GENOA-COMO venerdì 4 settembre ore 20.45
- FIORENTINA-TORINO sabato 5 settembre ore 15
- INTER-NAPOLI sabato 5 settembre ore 18
- ROMA-ATALANTA sabato 5 settembre ore 20.45 - SKY
- FROSINONE-VENEZIA domenica 6 settembre ore 15
- PARMA-MONZA domenica 6 settembre ore 15
- BOLOGNA-SASSUOLO domenica 6 settembre ore 18 - SKY
- JUVENTUS-MILAN domenica 6 settembre ore 20.45
- CAGLIARI-LECCE lunedì 7 settembre ore 18.30
- UDINESE-LAZIO lunedì 7 settembre ore 20.45 - SKY
- VENEZIA-FIORENTINA venerdì 11 settembre ore 20.45
- GENOA-FROSINONE sabato 12 settembre ore 15
- LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** sabato 12 settembre ore 18
- ATALANTA-CAGLIARI sabato 12 settembre ore 20.45 - SKY
- TORINO-ROMA* domenica 13 settembre ore 12.30
- COMO-PARMA* domenica 13 settembre ore 15
- LECCE-MONZA domenica 13 settembre ore 15
- NAPOLI-BOLOGNA* domenica 13 settembre ore 18 - SKY
- LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** domenica 13 settembre ore 20.45
- INTER-UDINESE lunedì 14 settembre ore 20.45 - SKY
- Se il Como dovesse giocare in Champions giovedì 10/9: Como-Parma lunedì 14/9 alle 18.30, Napoli-Bologna e Torino-Roma invariate
- Se il Napoli dovesse giocare in Champions giovedì 10/9: Napoli-Bologna lunedì 14/9 alle 18.30, Como-Parma domenica 13/9 alle 12.30, Torino-Roma domenica 13/9 alle 18
- Se la Roma dovesse giocare in Champions giovedì 10/9: Torino-Roma lunedì 14/9 alle 18.30, Como-Parma 13/9 alle 12.30, Napoli-Bologna invariata
- Se la Juventus dovesse essere impegnata in Europa League mercoledì 16 settembre, la partita Sassuolo-Juventus si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45
- Viceversa, se il Milan dovesse essere impegnato in Europa League mercoledì 16 settembre, la partita Lazio-Milan si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18 e Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre alle ore 20.45
- MONZA-SASSUOLO venerdì 18 settembre ore 20.45 - SKY
- BOLOGNA-TORINO sabato 19 settembre ore 15
- UDINESE-CAGLIARI sabato 19 settembre ore 15
- ROMA-INTER sabato 19 settembre ore 18
- VENEZIA-LAZIO sabato 19 settembre ore 20.45 - SKY
- FIORENTINA-NAPOLI domenica 20 settembre ore 12.30
- FROSINONE-COMO domenica 20 settembre ore 15
- PARMA-GENOA domenica 20 settembre ore 15
- JUVENTUS-ATALANTA domenica 20 settembre ore 18 - SKY
- MILAN-LECCE domenica 20 settembre ore 20.45
- JUVENTUS-ATALANTA (5^ giornata)
- MILAN-INTER (10^ giornata)
- ROMA-JUVENTUS (16^ giornata)
- INTER-MILAN (24^ giornata)
- Nella 5^ giornata, nella 11^ giornata e nella 29^ giornata che precedono settimane in cui si disputano partite delle Nazionali, nonché nella 8^ giornata e nella 17^ giornata, che precedono un turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì
- Nella 6^ giornata, nella 12^ giornata e nella 30^ giornata che seguono settimane in cui si disputano partite delle Nazionali, nonché nella 10^ e nella 19^ giornata, che seguono un turno infrasettimanale, non è previsto l'anticipo del venerdì
- La 17^ giornata e la 18^ giornata si svolgeranno rispettivamente i giorni 2-3 gennaio 2027 e 5-6-7 gennaio 2027, secondo una programmazione oraria diversa rispetto a quella standard
- La 37^ giornata e la 38^ giornata (le ultime due del campionato) si svolgeranno rispettivamente domenica 23 maggio 2027 e domenica 30 maggio 2027
- Le 10 partite di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell'eventuale partecipazione alle finali delle competizioni europee