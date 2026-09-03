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Genoa-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Genoa-Como apre il programma della terza giornata di Serie A: match in programma venerdì 4 settembre alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con la coppia d'attacco Vitinha-Colombo. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Di seguito le probabili formazioni dell'anticipo

Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centro destra
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Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centro sinistra
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Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno destro
Genoa
Djibril Sow
Djibril Sow
mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Tommaso Baldanzi
Tommaso Baldanzi
mezzala sinistra
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Genoa
Mario Mitaj
Mario Mitaj
esterno sinistro
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
attaccante
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Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante

La probabili scelte di De Rossi

GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Sow, Frendrup, Baldanzi, Mitaj; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • Indisponibile Venturino
  • Ceduto Norton-Cuffy, De Rossi punta su Ellertsson a destra, con Mitaj sulla corsia opposta
  • Coppia d'attacco Vitinha-Colombo, con Baldanzi sulla linea dei centrocampisti
Como
Jean Butez
Jean Butez
PORTIERE
Como
Yan Couto
Yan Couto
TERZINO DESTRO
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
DIFENSORE CENTRALE
Como
Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
difensore centrale
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Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Luis Milla
Luis Milla
centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
centrocampista centrale
Como
Assane Diao
Assane Diao
trequartista destro
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista centrale
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
trequartista sinistro
pubblicità
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

Le probabili scelte di Fabregas

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha, Diao, Nico Paz, Baturina, Douvikas. All. Fabregas

  • Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli nella seconda giornata
  • Il nuovo acquisto Kean dovrebbe partire dalla panchina
  • Out Addai

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