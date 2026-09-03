Genoa-Como apre il programma della terza giornata di Serie A: match in programma venerdì 4 settembre alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con la coppia d'attacco Vitinha-Colombo. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Di seguito le probabili formazioni dell'anticipo
Probabili Formazioni
La probabili scelte di De Rossi
GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Sow, Frendrup, Baldanzi, Mitaj; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
- Indisponibile Venturino
- Ceduto Norton-Cuffy, De Rossi punta su Ellertsson a destra, con Mitaj sulla corsia opposta
- Coppia d'attacco Vitinha-Colombo, con Baldanzi sulla linea dei centrocampisti
Le probabili scelte di Fabregas
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha, Diao, Nico Paz, Baturina, Douvikas. All. Fabregas
- Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli nella seconda giornata
- Il nuovo acquisto Kean dovrebbe partire dalla panchina
- Out Addai