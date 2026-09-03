"Napoli da scudetto? Non lo so. Penso che quest'anno ci sia da migliorare ogni giorno. Vediamo". Rasmus Hojlund si smarca dalle domande come fa con i difensori avversari. L'attaccante danese si è raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. "Il Napoli credo sia stato un passo positivo. Ricordo l'anno scorso, ero in una situazione difficile allo United. Ho dovuto valutare le mie opportunità e il Napoli era di sicuro la scelta giusta. Finora è stata una grande storia. Sono molto orgoglioso e felice di giocare per questa squadra. Segnare al Maradona è bellissimo: lo stadio è speciale, i tifosi sono fantastici e si fanno sentire". Il suo primo maestro in Italia è stato Gasperini: "È bravissimo, fa un calcio offensivo e veloce. Da lui ho imparato tanto, sono stato fortunato ad averlo all'inizio della mia carriera: grazie a lui sono il giocatore che sono oggi". E Malen? "Ha tante qualità: veloce, cinico, fa movimenti fantastici. Spero non segni troppo perché vogliamo competere per lo scudetto".