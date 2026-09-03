Napoli, Hojlund: "Inter favorita per lo scudetto, noi vogliamo giocarcela"napoli
L'attaccante danese è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport': "Napoli da scudetto? Non lo so, vediamo. Penso che l'Inter sia la favorita, ma tante squadre sembrano molto forti quest'anno. Andremo a San Siro con coraggio per cercare di vincere. In Champions League vogliamo la fase a eliminazione diretta"
"Napoli da scudetto? Non lo so. Penso che quest'anno ci sia da migliorare ogni giorno. Vediamo". Rasmus Hojlund si smarca dalle domande come fa con i difensori avversari. L'attaccante danese si è raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. "Il Napoli credo sia stato un passo positivo. Ricordo l'anno scorso, ero in una situazione difficile allo United. Ho dovuto valutare le mie opportunità e il Napoli era di sicuro la scelta giusta. Finora è stata una grande storia. Sono molto orgoglioso e felice di giocare per questa squadra. Segnare al Maradona è bellissimo: lo stadio è speciale, i tifosi sono fantastici e si fanno sentire". Il suo primo maestro in Italia è stato Gasperini: "È bravissimo, fa un calcio offensivo e veloce. Da lui ho imparato tanto, sono stato fortunato ad averlo all'inizio della mia carriera: grazie a lui sono il giocatore che sono oggi". E Malen? "Ha tante qualità: veloce, cinico, fa movimenti fantastici. Spero non segni troppo perché vogliamo competere per lo scudetto".
"Lukaku mi ha aiutato tanto l'anno scorso"
Tra gli idoli di Hojlund c'è anche Lukaku, del quale ha una maglia in camera: "Me l'ha data dopo una partita di Coppa Italia quando ero all'Atalanta. Romelu è stato uno dei miei idoli quando ero più giovane. Mi ha aiutato molto a Napoli. Per lui è stato un anno difficile per l'infortunio. Abbiamo un gran rapporto anche se eravamo in concorrenza". Impossibile poi non parlare dello scudetto: "Penso che l'Inter sia la favorita, ma tante squadre sembrano molto forti quest'anno. Noi vogliamo lottare in ogni competizione e vedere dove possiamo arrivare. A febbraio-marzo vogliamo essere ancora in corsa in Champions, in Coppa Italia e tra le posizioni di testa in Serie A". Questa settimana porta proprio a Inter-Napoli, big match in programma sabato alle 18 a San Siro: "Se è una partita da scudetto? Vedendo le ultime stagioni, direi di sì. I nerazzurri sono molto forti, hanno giocato due finali di Champions negli ultimi 5 anni. Andremo lì con coraggio per cercare di vincere". E in Champions League? "Dobbiamo fare meglio, vogliamo la fase a eliminazione diretta. Poi lì si vede: un conto è incontrare il Psg, ma se trovi avversari più facili, puoi andare lontano".