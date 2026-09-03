L'esterno offensivo del Bologna, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa tre settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime tre partite

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