L'esterno offensivo del Bologna, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa tre settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime tre partite
Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo del Bologna, infatti, sarà costretto a restare ai box a causa di una lesione muscolare. "In seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato durante la partita di lunedì, Riccardo Orsolini è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane", si legge nel comunicato ufficiale del club rossoblù.
Quante partite salterà Orsolini
Orsolini, dunque, dovrebbe rientrare dopo la sosta delle nazionali per la trasferta in casa del Lecce nel weekend del 10-11 ottobre. Di seguito le partite che salterà:
- Bologna-Sassuolo
- Napoli-Bologna
- Bologna-Torino