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Fiorentina-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La Fiorentina ospita il Torino al Franchi nell'anticipo di sabato alle 15 della terza giornata di Serie A. Grosso dovrebbe schierare Joao Mario sulla destra al posto di Jimenez, mentre a centrocampo Atta non è al meglio: se non dovesse farcela, più Brescianini di Oulai. Njie e Mandragora viaggiano verso una maglia da titolare: entrambi potrebbero esordire con le rispettive nuove squadre proprio contro il loro passato

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI DELLA 3^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
João Mário
João Mário
terzino destro
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Fiorentina
Radu Dragusin
Radu Dragusin
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale
pubblicità
Fiorentina
Víctor Valde
Víctor Valde
terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista centrale
Fiorentina
Arthur Atta
Arthur Atta
mezzala sinistra
pubblicità
Fiorentina
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono
trequartista
Fiorentina
Alieu Njie
Alieu Njie
trequartista
pubblicità
Fiorentina
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

FIORENTINA (4-3-2-1) la probabile formazione

De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Pellegrino. All. Grosso.

  • Joao Mario è favorito su Jimenez per partire dal 1' sulla corsia di destra
  • Atta non è al meglio: se non dovesse farcela più Brescianini di Oulai. In regia c'è Fagioli
  • In avanti subito partita da ex per Njie, arrivato a Firenze proprio da Torino
Torino
Lucas Perri
Lucas Perri
portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore centrale di destra
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Torino
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
difensore centrale
Torino
Eray Cömert
Eray Cömert
difensore centrale di sinistra
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Torino
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
esterno destro
Torino
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Mezzala destra
Torino
Kian Fitz-Jim
Kian Fitz-Jim
centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Mezzala sinistra
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Torino
Alessio Cacciamani
Alessio Cacciamani
Esterno sinistro
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante
pubblicità
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante

TORINO (3-5-2) la probabile formazione

Perri; Coco, Comuzzo, Cömert; Fortini, Mandragora, Fitz-Jim, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate.

  • In difesa ballottaggio tra Comert e Ricardo Rodriguez (difficile il suo impiego dal 1')
  • Il nuovo arrivato Mandragora può partire subito titolare, Vlasic arretra come mezzala
  • Simeone sarà affiancato in attacco da Adams

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