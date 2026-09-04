La Fiorentina ospita il Torino al Franchi nell'anticipo di sabato alle 15 della terza giornata di Serie A. Grosso dovrebbe schierare Joao Mario sulla destra al posto di Jimenez, mentre a centrocampo Atta non è al meglio: se non dovesse farcela, più Brescianini di Oulai. Njie e Mandragora viaggiano verso una maglia da titolare: entrambi potrebbero esordire con le rispettive nuove squadre proprio contro il loro passato
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-3-2-1) la probabile formazione
De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Pellegrino. All. Grosso.
- Joao Mario è favorito su Jimenez per partire dal 1' sulla corsia di destra
- Atta non è al meglio: se non dovesse farcela più Brescianini di Oulai. In regia c'è Fagioli
- In avanti subito partita da ex per Njie, arrivato a Firenze proprio da Torino
TORINO (3-5-2) la probabile formazione
Perri; Coco, Comuzzo, Cömert; Fortini, Mandragora, Fitz-Jim, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate.
- In difesa ballottaggio tra Comert e Ricardo Rodriguez (difficile il suo impiego dal 1')
- Il nuovo arrivato Mandragora può partire subito titolare, Vlasic arretra come mezzala
- Simeone sarà affiancato in attacco da Adams