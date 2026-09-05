Derby emiliano tra Bologna e Sassuolo al Dall'Ara. Due ballottaggi per Tedesco: Theate in vantaggio su Halland e Moro su Pobega. Diversi dubbi per Aquilani: da capire principalmente se Berardi partirà dal 1' oppure dalla panchina. La partita sarà in diretta domenica 6 settembre alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Di seguito le probabili formazioni