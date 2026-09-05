Derby emiliano tra Bologna e Sassuolo al Dall'Ara. Due ballottaggi per Tedesco: Theate in vantaggio su Halland e Moro su Pobega. Diversi dubbi per Aquilani: da capire principalmente se Berardi partirà dal 1' oppure dalla panchina. La partita sarà in diretta domenica 6 settembre alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Di seguito le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Tedesco
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. All. Tedesco
- Tedesco con il 4-2-3-1 nel derby col Sassuolo
- In difesa Theate in vantaggio su Halland
- A centrocampo Moro favorito su Pobega
- Bernardeschi-Odgaard-Cambiaghi alle spalle di Piccoli
Le possibili scelte di Aquilani
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Volpato, Bowie, Laurienté. All. Aquilani
- A destra in difesa Cinquegrano in vantaggio su Van der Brempt
- Adzic favorito su Thorstvedt come mezzala
- Due dubbi in attacco per Aquilani. Da capire se Berardi potrà partire dal 1', in caso contrario pronto Volpato. Bowie oppure Esposito in mezzo