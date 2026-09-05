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Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Derby emiliano tra Bologna e Sassuolo al Dall'Ara. Due ballottaggi per Tedesco: Theate in vantaggio su Halland e Moro su Pobega. Diversi dubbi per Aquilani: da capire principalmente se Berardi partirà dal 1' oppure dalla panchina. La partita sarà in diretta domenica 6 settembre alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Di seguito le probabili formazioni

Probabili Formazioni

Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
terzino destro
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Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Arthur Theate
Arthur Theate
difensore centrale
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Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
centrocampista centrale
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
centrocampista centrale
Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
trequartista destro
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Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
trequartista centrale
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
trequartista sinistro
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Bologna
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
attaccante

Le possibili scelte di Tedesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. All. Tedesco

  • Tedesco con il 4-2-3-1 nel derby col Sassuolo
  • In difesa Theate in vantaggio su Halland
  • A centrocampo Moro favorito su Pobega
  • Bernardeschi-Odgaard-Cambiaghi alle spalle di Piccoli
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Simone Cinquegrano
Simone Cinquegrano
terzino destro
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Sassuolo
Fedde Leysen
Fedde Leysen
difensore centrale
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
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Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Darryl Bakola
Darryl Bakola
mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Vasilije Adzic
Vasilije Adzic
mezzala sinistra
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Sassuolo
Cristian Volpato
Cristian Volpato
attaccante destro
Sassuolo
Kieron Bowie
Kieron Bowie
centravanti
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
attaccante sinistro

Le possibili scelte di Aquilani

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Volpato, Bowie, Laurienté. All. Aquilani

  • A destra in difesa Cinquegrano in vantaggio su Van der Brempt
  • Adzic favorito su Thorstvedt come mezzala
  • Due dubbi in attacco per Aquilani. Da capire se Berardi potrà partire dal 1', in caso contrario pronto Volpato. Bowie oppure Esposito in mezzo

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