Fiorentina-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Fiorentina e Torino della 3^ giornata di Serie A si gioca sabato 5 settembre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Fiorentina-Torino in tv
La partita Fiorentina-Torino della 3^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 5 settembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
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I numeri di Fiorentina e Torino
La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite nella sua storia in Serie A: 50 su 154 sfide (54N, 50P). L'ultima vittoria granata contro i toscani in campionato, tuttavia, risale al 21 gennaio 2023 (1-0 con gol di Aleksey Miranchuk) - da allora due successi viola e cinque pareggi in sette confronti. Fiorentina e Torino hanno pareggiato ciascuno degli ultimi tre confronti in Serie A e solo una volta nella loro storia hanno messo in fila a quattro pari consecutivi nel torneo: tra gennaio 2014 e febbraio 2015. La Fiorentina è rimasta imbattuta in 35 delle ultime 36 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (19V, 16N): l'unico successo dei granata al Franchi nel periodo in campionato risale al 21 gennaio 2023 (1-0 con rete di Aleksey Miranchuk). La Fiorentina ha perso entrambe le prime due partite giocate in questa Serie A con un parziale complessivo di 0-7 e solo una volta nella propria storia ha incassato tre sconfitte in ciascuna delle prime tre gare stagionali disputate nel massimo campionato: nel 1935/36, quando subì sette reti e ne segnò solo una nelle prime tre giornate. La Fiorentina rischia di perdere le prime due gare casalinghe stagionali in Serie A per la seconda volta consecutiva, dopo che in precedenza era accaduto solo nel 1976/77; inoltre, i viola non hanno segnato nelle prime due partite interne di campionato in sole quattro precedenti occasioni: 1961/62, 1972/73, 1976/77 e 2014/15. Dopo le due sconfitte per 1-2 contro Milan e Sassuolo, il Torino potrebbe perdere ciascuna delle prime tre gare stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo 2002/03 e 2020/21; in quest'ultimo caso con Marco Giampaolo in panchina. In quell'occasione, una delle tre sfide fu proprio contro la Fiorentina al Franchi (0-1). Il Torino ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte in Serie A (2N, 7P), anche se l'unico successo esterno dei granata nel periodo è arrivato proprio in toscana: 1-0 contro il Pisa il 5 aprile scorso, grazie alla rete di Ché Adams.