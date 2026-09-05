Una Pazza Inter. Chivu l'ha vissuta da giocatore e ora anche da allenatore. " La partita più divertente da quando sono qui? Sicuramente per il pubblico, oggi San Siro era una bolgia e nel finale non riuscivo nemmeno a farmi capire dai giocatori. Dopo il gol sono corso da loro per spiegare come dovevano mettersi in campo". Finale a tre punte per ribaltarla, ma il cambio di modulo non è stato l'aspetto decisivo per l'allenatore interista: "Conta più il modo che il modulo, ci sono diversi momenti della partita e interpreti adatti a certi momenti. Abbiamo Diouf che sa puntare l'uomo e attaccanti molto bravi in determinate e diverse situazioni. Pensiamo alle caretteristiche dei giocatori e alle richieste della partita, non a un assetto specifico".

"Non sembrava una partita del campionato italiano"

"Abbiamo accusato un attimo il primo gol del Napoli, ma siamo stati bravi a non disunirci", è l'analisi sorrentiniana di Chivu. "Abbiamo preso dei rischi e hanno pagato, non sembrava una partita italiana perché nessuna delle due squadre si è accontentata sul 2-2 ed entrambe hanno provato a vincere fino alla fine, negli ultimi minuti ho contato tante occasioni clamorose. Sono contento del fatto che la mia squadra non abbia paura di concedere qualcosa quando si deve. Non ci siamo mai snaturati, abbiamo reagito alle difficoltà mantenendo la nostra identità. Mi tengo il coraggio, la determinazione e la qualità che abbiamo messo in campo. Questa squadra ha ancora fame, me lo hanno dimostrato sin dal primo giorno di ritiro in Germania". Una vittoria pesante in uno scontro diretto, ma Chivu non vuole più affrontare l'argomento: "Mi sembra assurdo continuare a parlarne quando siamo campioni d'Italia. E poi le cose vanno riportate nel modo corretto, io ieri ho detto che per me tutte le partite sono importanti e chiedevo al giornalista cosa fossero per lui gli scontri diretti. Non ho voluto mancare di rispetto a nessuno, ma a volte contano più click e followers. A qualcuno piace seminare cattiveria, ma io voglio vivere lo sport con serenità al di là del risultato ed educando i nostri figli".