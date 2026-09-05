Inter-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Inter e Napoli della 3^ giornata di Serie A si gioca sabato 5 settembre alle ore 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Inter-Napoli in tv
La partita Inter-Napoli della 3^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 5 settembre alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
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I numeri di Inter e Napoli
L'Inter è la seconda squadra che ha vinto più partite (70V, 42N, 48P) e che ha segnato più reti (229) contro il Napoli in Serie A - in entrambi i casi, meno solo della Juventus (72 successi e 232 reti per i bianconeri contro gli azzurri nel torneo). Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro l'Inter in campionato (1V, 4N) e solo una volta ha registrato sei match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: tra maggio 2013 e novembre 2015 (3V, 3N in quel caso). Dopo una serie di quattro sfide consecutive senza reti tra il 2016 e il 2018, l’Inter ha segnato in tutti gli ultimi 16 incroci contro il Napoli in Serie A: nessuna squadra è mai arrivata a 17 match di fila a bersaglio contro gli azzurri nel massimo campionato (16 anche la Juventus tra il 1986 e il 1993 e il Bologna tra il 1935 e il 1942). Il Napoli ha perso 51 trasferte contro l’Inter in Serie A (9V, 20N), più che contro ogni altra squadra; quella nerazzurra è anche l’avversaria contro cui i partenopei hanno concesso più reti in trasferta nel massimo campionato (148). Inter e Napoli hanno pareggiato ciascuno degli ultimi tre confronti al Meazza in Serie A e non hanno mai registrato quattro pari consecutivi in casa dei nerazzurri nella storia del massimo campionato. In particolare l'Inter è imbattuta nelle ultime nove gare casalinghe contro i campani nella competizione (5V, 4N) - ultima vittoria azzurra a Milano è datata 30 aprile 2017, 0-1 con rete di Callejon. L'Inter punta a vincere le prime tre partite di questa Serie A, un traguardo che non raggiunge dalla stagione 2023/24.