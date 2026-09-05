Dove vedere Inter-Napoli

I numeri di Inter e Napoli

L'Inter è la seconda squadra che ha vinto più partite (70V, 42N, 48P) e che ha segnato più reti (229) contro il Napoli in Serie A - in entrambi i casi, meno solo della Juventus (72 successi e 232 reti per i bianconeri contro gli azzurri nel torneo). Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro l'Inter in campionato (1V, 4N) e solo una volta ha registrato sei match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: tra maggio 2013 e novembre 2015 (3V, 3N in quel caso). Dopo una serie di quattro sfide consecutive senza reti tra il 2016 e il 2018, l’Inter ha segnato in tutti gli ultimi 16 incroci contro il Napoli in Serie A: nessuna squadra è mai arrivata a 17 match di fila a bersaglio contro gli azzurri nel massimo campionato (16 anche la Juventus tra il 1986 e il 1993 e il Bologna tra il 1935 e il 1942). Il Napoli ha perso 51 trasferte contro l’Inter in Serie A (9V, 20N), più che contro ogni altra squadra; quella nerazzurra è anche l’avversaria contro cui i partenopei hanno concesso più reti in trasferta nel massimo campionato (148). Inter e Napoli hanno pareggiato ciascuno degli ultimi tre confronti al Meazza in Serie A e non hanno mai registrato quattro pari consecutivi in casa dei nerazzurri nella storia del massimo campionato. In particolare l'Inter è imbattuta nelle ultime nove gare casalinghe contro i campani nella competizione (5V, 4N) - ultima vittoria azzurra a Milano è datata 30 aprile 2017, 0-1 con rete di Callejon. L'Inter punta a vincere le prime tre partite di questa Serie A, un traguardo che non raggiunge dalla stagione 2023/24.