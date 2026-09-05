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Parma-Monza, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Parma e Monza ancora senza punti si sfidano al Tardini nella terza giornata di Serie A: match in programma domenica 6 settembre alle 15. Cuesta pensa alla difesa a tre con Romero al fianco di El Bilal Touré in avanti. A centrocampo out Bernabè. Juric deve valutare le condizioni di Ngonge e Varela. In porta ballottaggio Tornqvist-Thiam. Di seguito le probabili formazioni

Probabili Formazioni

Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
difensore centrale di destra
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Dominik Drobnic
Dominik Drobnic
difensore centrale di sinistra
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Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
esterno destro
Parma
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Christian Ordóñez
Christian Ordóñez
mezzala sinistra
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Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
Parma
El Bilal Touré
El Bilal Touré
attaccante
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Parma
David Romero
David Romero
attaccante

Le possibili scelte di Cuesta

PARMA (3-5-2) : Corvi; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Keita, Ordóñez, Valeri; El Bilal Touré, Romero. All. Cuesta

  • Possibile difesa a 3 per Cuesta nella sfida contro il Monza
  • Delprato-Troilo-Drobnic dovrebbe essere la linea a 3 di difesa
  • A centrocampo Bernabé non al meglio, gioca Fabbian dal 1'
  • In avanti con El Bilal Tourè potrebbe trovare spazio dall'inizio Romero. con Lontani in panchina
  • Indisponibile Nicolussi Caviglia
Monza
Noel Törnqvist
Noel Törnqvist
portiere
Monza
Eddy Kouadio
Eddy Kouadio
difensore centrale di destra
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Monza
Lorenzo Lucchesi
Lorenzo Lucchesi
difensore centrale
Monza
Andrea Carboni
Andrea Carboni
difensore centrale di sinistra
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Monza
Samuele Birindelli
Samuele Birindelli
esterno destro
Monza
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
centrocampista centrale
Monza
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
centrocampista centrale
Monza
Ricardo Mangas
Ricardo Mangas
esterno sinistro
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Monza
Andrea Colpani
Andrea Colpani
trequartista
Monza
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
trequartista
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Monza
Dany Mota
Dany Mota
attaccante

Le possibili scelte di Juric

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Cutrone; Dany Mota. All. Juric

  • Ballottaggio in porta tra il neo acquisto Tornqvist e Thiam
  • In difesa dovrebbero essere confermati Kouadio-Lucchesi-Carboni, ma potrebbe trovare spazio anche Ziolkowski
  • In mezzo Akinsanmiro e Folorunsho dal 1'.
  • Davanti Colpani-Cutrone alle spalle di Dany Mota
  • Da valutare Ngonge e Varela
  • Out Pessina e Ciurria

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