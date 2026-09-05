Parma e Monza ancora senza punti si sfidano al Tardini nella terza giornata di Serie A: match in programma domenica 6 settembre alle 15. Cuesta pensa alla difesa a tre con Romero al fianco di El Bilal Touré in avanti. A centrocampo out Bernabè. Juric deve valutare le condizioni di Ngonge e Varela. In porta ballottaggio Tornqvist-Thiam. Di seguito le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Cuesta
PARMA (3-5-2) : Corvi; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Keita, Ordóñez, Valeri; El Bilal Touré, Romero. All. Cuesta
- Possibile difesa a 3 per Cuesta nella sfida contro il Monza
- Delprato-Troilo-Drobnic dovrebbe essere la linea a 3 di difesa
- A centrocampo Bernabé non al meglio, gioca Fabbian dal 1'
- In avanti con El Bilal Tourè potrebbe trovare spazio dall'inizio Romero. con Lontani in panchina
- Indisponibile Nicolussi Caviglia
Le possibili scelte di Juric
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Cutrone; Dany Mota. All. Juric
- Ballottaggio in porta tra il neo acquisto Tornqvist e Thiam
- In difesa dovrebbero essere confermati Kouadio-Lucchesi-Carboni, ma potrebbe trovare spazio anche Ziolkowski
- In mezzo Akinsanmiro e Folorunsho dal 1'.
- Davanti Colpani-Cutrone alle spalle di Dany Mota
- Da valutare Ngonge e Varela
- Out Pessina e Ciurria