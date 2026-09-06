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Inter, Dimarco in dubbio per il Real. Come sta l'esterno nerazzurro

Serie A
©Getty

Federico Dimarco è in dubbio per l'esordio in Champions League dell'Inter, martedì 8 al Bernabeu contro il Real Madrid. L'esterno nerazzurro è uscito dal campo dopo 17' nella ripresa della sfida contro il Napoli, sabato pomeriggio, sofferente al ginocchio sinistro. Le sue condizioni sono da valutare in vista della trasferta spagnola

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C'è un dubbio-Dimarco nell'Inter che ha già iniziato l'avvicinamento all'esordio in Champions League. In vista della sfida di martedì sera al Bernabeu contro il Real di Mourinho, sono da valutare le condizioni dell'esterno nerazzurro, uscito al 17' del secondo tempo della partita contro il Napoli di sabato pomeriggio. Dimarco, dopo aver disputato un'ora di gioco di alto livello, assist per il primo gol di Lautaro compreso, ha dovuto abbandonare il campo per il persistere del dolore al ginocchio sinistro che lo ha costretto, nella ripresa, a ripresentarsi con una fasciatura doppia. Dimarco è stato sostituito da Carlos Augusto. Seppure, subito dopo il fischio finale, Dimarco abbia partecipato alla festa sotto al curva per il 3-2 sul Napoli, il dolore al ginocchio persiste. In conferenza stampa, Chivu ha parlato dell'infortunio: "Vedremo, abbiamo un paio di giorni prima della partita per valutare meglio".

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