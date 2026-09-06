Nel dopo partita di Roma-Atalanta, conclusasi con la rimonta compiuta nel finale dai giallorossi, ci sono stati alcuni momenti di tensione che hanno visto protagonisti il ds della Roma Tony D’Amico e l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi. Il giorno dopo il match, il club giallorosso ha infatti diffuso un comunicato in cui definisce “inaccettabile il comportamento tenuto dall’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti di un proprio dirigente e sottolinea la correttezza dimostrata da D’Amico, che ha evitato qualsiasi reazione”. La Roma ha anche annunciato di voler “sottoporre l’accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni". D’Amico, attuale ds romanista, ha ricoperto fino alla scorsa stagione lo stesso ruolo proprio nell’Atalanta dei Percassi. Dall’altra parte, il club nerazzurro ha replicato con un contro-comunicato, in cui respinge la ricostruzione della Roma: “Atalanta BC respinge con fermezza le valutazioni espresse da AS Roma nei confronti del proprio Amministratore Delegato Luca Percassi" si legge nel comunicato, che si conclude affermando la disponibilità “a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva, al fine di verificare le circostanze richiamate”.