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l'intervista

Juric: "Per salvarci dobbiamo essere giovani, spensierati e umili"

Redazione Sky Sport

Dopo qualche stagione difficile, l'allenatore del Monza ha fiducia nella rosa a sua disposizione. Ma la salvezza da conquistare con i brianzoli non deve essere una questione di riscatto personale. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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