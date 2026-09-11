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Atalanta-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Atalanta contro Cagliari nella 4^ giornata di Serie A. Sarri senza lo squalificato Gaetano, con Rowe in vantaggio su Raspadori in attacco. Pisacane pensa ad Adopo e Maldini alle spalle di Mendy. La partita in diretta sabato 12 settembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
terzino destro
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Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
difensore centrale
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centrale
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Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
terzino sinistro
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Franck Kessie
Franck Kessie
centrocampista centrale
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
mezzala sinistra
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
attaccante destro
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
centravanti
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Atalanta
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
attaccante sinistro

ATALANTA (4-3-3), la probabile formazione

Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Ederson, Kessie, Pasalic; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri

  • Sarri senza Gaetano (squalificato), Hien e Sulemana (infortunati)
  • A sinistra in difesa Bernasconi dal 1', con Kolasinac in panchina
  • Chance a centrocampo per Pasalic e Kessie
  • Rowe favorito su Raspadori per completare il reparto offensivo con De Ketelaere e Scamacca
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
terzino destro
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Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Alessandro Romano
Alessandro Romano
mezzala destra
Cagliari
Harry Winks
Harry Winks
centrocampista centrale
Cagliari
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
mezzala sinistra
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Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
trequartista destro
Cagliari
Daniel Maldini
Daniel Maldini
trequartista sinistro
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Cagliari
Paul Mendy
Paul Mendy
centravanti

CAGLIARI (4-3-2-1), la probabile formazione

Caprile, Zè Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane

  • Mina è tornato ad allenarsi col gruppo: convocato, ma partirà dalla panchina
  • Nella lista di Pisacane anche Kevin Carlos e Sugawara
  • Indisponibili Idrissi, Trepy, Borrelli e Felici
  • In avanti Adopo e Maldini alle spalle di Mendy

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