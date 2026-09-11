Atalanta contro Cagliari nella 4^ giornata di Serie A. Sarri senza lo squalificato Gaetano, con Rowe in vantaggio su Raspadori in attacco. Pisacane pensa ad Adopo e Maldini alle spalle di Mendy. La partita in diretta sabato 12 settembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
ATALANTA (4-3-3), la probabile formazione
Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Ederson, Kessie, Pasalic; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri
- Sarri senza Gaetano (squalificato), Hien e Sulemana (infortunati)
- A sinistra in difesa Bernasconi dal 1', con Kolasinac in panchina
- Chance a centrocampo per Pasalic e Kessie
- Rowe favorito su Raspadori per completare il reparto offensivo con De Ketelaere e Scamacca
CAGLIARI (4-3-2-1), la probabile formazione
Caprile, Zè Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane
- Mina è tornato ad allenarsi col gruppo: convocato, ma partirà dalla panchina
- Nella lista di Pisacane anche Kevin Carlos e Sugawara
- Indisponibili Idrissi, Trepy, Borrelli e Felici
- In avanti Adopo e Maldini alle spalle di Mendy