Genoa e Frosinone si affrontano sabato 12 settembre alle 15 per la 4^ giornata di Serie A. La squadra allenata da De Rossi -alla ricerca dei primi punti in campionato- con Osmajic (favorito su Vitinha) e Colombo in avanti e il debutto di Ehizibue dal 1'. Alvini cerca di dare continuità al buon inizio e parte dalla certezza Raimondo, due doppiette nelle prime tre giornate. Le probabili formazioni di Genoa-Frosinone

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI