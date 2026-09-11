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Genoa-Frosinone, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Genoa e Frosinone si affrontano sabato 12 settembre alle 15 per la 4^ giornata di Serie A. La squadra allenata da De Rossi -alla ricerca dei primi punti in campionato- con Osmajic (favorito su Vitinha) e Colombo in avanti e il debutto di Ehizibue dal 1'. Alvini cerca di dare continuità al buon inizio e parte dalla certezza Raimondo, due doppiette nelle prime tre giornate. Le probabili formazioni di Genoa-Frosinone

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

 

Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centro destra
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Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centro sinistra
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Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno destro
Genoa
Djibril Sow
Djibril Sow
mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Tommaso Baldanzi
Tommaso Baldanzi
mezzala sinistra
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Genoa
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esteno sinistro
Genoa
Milutin Osmajic
Milutin Osmajic
attaccante
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Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante

GENOA (3-5-2), la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ehizibue; Osmajic, Colombo. All.. De Rossi

  • De Rossi dovrebbe far esordire dal 1' il nuovo acquisto Ehizibue a sinistra (comunque in ballottaggio con Sabelli). 
  • l'altro nuovo acquisto El Shaarawy parte dalla panchina
  • a centrocampo il dubbio è tra Sow e Amorim, con lo svizzero davanti
  • coppia d'attacco Osmajic-Colombo, con Vitinha che parte dietro al montenegrino
  • ancora indisponibile l'attaccante Havel
Frosinone
Lorenzo Palmisani
Lorenzo Palmisani
portiere
Frosinone
Anthony Oyono
Anthony Oyono
terzino destro
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Frosinone
Gabriele Calvani
Gabriele Calvani
difensore centrale
Frosinone
Ilario Monterisi
Ilario Monterisi
difensore centrale
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Frosinone
Gabriele Bracaglia
Gabriele Bracaglia
terzino sinistro
Frosinone
Romano Schmid
Romano Schmid
mezz'ala destra
Frosinone
Giacomo Calò
Giacomo Calò
centrocampista centrale
Frosinone
Patrizio Masini
Patrizio Masini
mezz'ala sinistra
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Frosinone
Seydou Fini
Seydou Fini
esterno destro
Frosinone
Antonio Raimondo
Antonio Raimondo
attaccante
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Frosinone
Giorgi Kvernadze
Giorgi Kvernadze
esterno sinistro

FROSINONE (4-3-3) la probabile formazione

Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Schmid, Calò, Masini; Fini, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini

  • Alvini dovrebbe confermare gli undici che hanno battuto il Venezia ma partendo con un 4-3-3
  • In avanti confermatissimo Raimondo dopo le due doppiette nelle prime giornate
  • a centrocampo titolare l'ex genoano Masini, così come gli altri ex rossoblù Cittadini, Fini e Calò

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