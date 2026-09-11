Genoa e Frosinone si affrontano sabato 12 settembre alle 15 per la 4^ giornata di Serie A. La squadra allenata da De Rossi -alla ricerca dei primi punti in campionato- con Osmajic (favorito su Vitinha) e Colombo in avanti e il debutto di Ehizibue dal 1'. Alvini cerca di dare continuità al buon inizio e parte dalla certezza Raimondo, due doppiette nelle prime tre giornate. Le probabili formazioni di Genoa-Frosinone
SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI
Probabili Formazioni
GENOA (3-5-2), la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ehizibue; Osmajic, Colombo. All.. De Rossi
- De Rossi dovrebbe far esordire dal 1' il nuovo acquisto Ehizibue a sinistra (comunque in ballottaggio con Sabelli).
- l'altro nuovo acquisto El Shaarawy parte dalla panchina
- a centrocampo il dubbio è tra Sow e Amorim, con lo svizzero davanti
- coppia d'attacco Osmajic-Colombo, con Vitinha che parte dietro al montenegrino
- ancora indisponibile l'attaccante Havel
FROSINONE (4-3-3) la probabile formazione
Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Schmid, Calò, Masini; Fini, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini
- Alvini dovrebbe confermare gli undici che hanno battuto il Venezia ma partendo con un 4-3-3
- In avanti confermatissimo Raimondo dopo le due doppiette nelle prime giornate
- a centrocampo titolare l'ex genoano Masini, così come gli altri ex rossoblù Cittadini, Fini e Calò