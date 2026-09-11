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Venezia-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La sfida tra Venezia e Fiorentina - entrambe senza punti - apre la quarta giornata di Serie A. Stroppa nel 3-5-2 pensa alla coppia d'attacco Adams-Yeboah. Vanoli - che torna sulla panchina viola al posto di Grosso - col tridente Mastantuono-Beto-Njie. Dubbio Valdepeñas-Joao Mario a sinistra. Match in programma oggi alle 20.45

LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Venezia
Filip Stankovic
Filip Stankovic
portiere
Venezia
Joël Schingtienne
Joël Schingtienne
difensore centro destra
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Venezia
Redouane Halhal
Redouane Halhal
difensore centrale
Venezia
Matías Moreno
Matías Moreno
difensore centro sinistra
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Venezia
Richie Sagrado
Richie Sagrado
esterno destro
Venezia
Kike Pérez
Kike Pérez
mezzala destra
Venezia
Gianluca Busio
Gianluca Busio
centrocampista centrale
Venezia
Simon Sohm
Simon Sohm
mezzala sinistra
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Venezia
Ridgeciano Haps
Ridgeciano Haps
esterno sinistro
Venezia
John Yeboah
John Yeboah
attaccante
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Venezia
Akor Adams
Akor Adams
attaccante

VENEZIA (3-5-2), la probabile formazione

Stankovic; Schingtienne, Halhal, Moreno; Sagrado, Pérez, Busio, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. All. Stroppa

  • Sverko, Adorante, Franjic, Bella-Kotchap, Basic e Dagasso non sono a disposizione
  • Occasione per Moreno in difesa
  • Stroppa verso la coppia d'attacco Yeboah-Adams
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
terzino destro
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Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale
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Fiorentina
Víctor Valde
Víctor Valde
terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista centrale
Fiorentina
Arthur Atta
Arthur Atta
mezzala sinistra
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Fiorentina
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono
attaccante destra
Fiorentina
Norberto Bercique Beto
Norberto Bercique Beto
centravanti
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Fiorentina
Alieu Njie
Alieu Njie
attaccante sinistra

FIORENTINA (4-3-3), la probabile formazione

de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. All. Vanoli

  • Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina al posto dell'esonerato Grosso
  • Nella difesa a 4 dubbio a sinistra tra Valdepeñas e Joao Mario
  • A centrocampo Ndour e Atta ai lati di Fagioli
  • Tridente offensivo Mastantuono-Beto-Njie
  • Out per infortunio Parisi

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