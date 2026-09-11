La sfida tra Venezia e Fiorentina - entrambe senza punti - apre la quarta giornata di Serie A. Stroppa nel 3-5-2 pensa alla coppia d'attacco Adams-Yeboah. Vanoli - che torna sulla panchina viola al posto di Grosso - col tridente Mastantuono-Beto-Njie. Dubbio Valdepeñas-Joao Mario a sinistra. Match in programma oggi alle 20.45
Probabili Formazioni
VENEZIA (3-5-2), la probabile formazione
Stankovic; Schingtienne, Halhal, Moreno; Sagrado, Pérez, Busio, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. All. Stroppa
- Sverko, Adorante, Franjic, Bella-Kotchap, Basic e Dagasso non sono a disposizione
- Occasione per Moreno in difesa
- Stroppa verso la coppia d'attacco Yeboah-Adams
FIORENTINA (4-3-3), la probabile formazione
de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. All. Vanoli
- Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina al posto dell'esonerato Grosso
- Nella difesa a 4 dubbio a sinistra tra Valdepeñas e Joao Mario
- A centrocampo Ndour e Atta ai lati di Fagioli
- Tridente offensivo Mastantuono-Beto-Njie
- Out per infortunio Parisi