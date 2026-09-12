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Cagliari, Yael Trepy può tornare ad allenarsi: le news sulle sue condizioni

Serie A

L’attaccante che ad agosto ha rischiato l’annegamento per un incidente in piscina si è sottoposto a nuovi accertamenti e ha avuto il via libera per riprendere l’attività agonistica.  Ricomincerà la riatletizzazione con il Cagliari: tempi di recupero ancora da stabilire

SERIE A, LE PROBABILI

Yael Trepy può tornare in campo. L’attaccante del Cagliari, che ad agosto ha rischiato di annegare per un incidente in piscina, ha avuto l’ok per riprendere l’attività agonistica e nei prossimi ricomincerà il lavoro di riatletizzazione con l’obiettivo di tornare in squadra. A ufficializzare il via libera al ritorno in campo di Trepy è stato il Cagliari, che ha diffuso un comunicato. Dopo accertamenti ed esami svolti a Milano, che hanno avuto esito positivo, l’attaccante può dunque riprendere gli allenamenti con i rossoblù. Al momento non sono stati stabiliti eventuali tempi di recupero: gradualmente Trepy riprenderà la sua attività e in base alle risposte che darà sul campo il Cagliari stabilirà come procedere.

Trepy, il comunicato del Cagliari

Questo il comunicato diffuso dal club rossoblù: “Concluso il periodo di degenza presso l’Ospedale di Arco (Trento), Yael Trepy è stato sottoposto ad accertamenti ed esami strumentali presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano, che hanno dato esito positivo alla ripresa dell’attività agonistica. Nei prossimi giorni il calciatore potrà iniziare un graduale lavoro di riatletizzazione e proseguire il suo percorso di recupero”.

Trepy, l’incidente e la ripresa

L’incidente avviene il giorno dopo Ferragosto, mentre Trepy si trova nella piscina di una villa a Baja Sardinia, non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore ha rischiato di annegare ma i soccorsi tempestivi hanno evitato il peggio. Trasferito in elicottero all’ospedale di Sassari, era stato ricoverato in terapia intensiva. Dopo la grande paura, le sue condizioni sono via via migliorate e hanno permesso, dopo 48 di coma farmacologico, di risvegliarlo e poi di dimetterlo dopo circa due settimane dall’incidente. Dopo una degenza in Trentino, gli esami svolti a Milano hanno dato il via libera a un graduale ritorno in campo.

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