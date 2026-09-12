La partita Genoa-Frosinone della 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 12 settembre alle ore 15 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Frosinone

Il Frosinone ha pareggiato tre delle sei sfide contro il Genoa in Serie A (1V, 2P); contro nessuna squadra i ciociari hanno registrato più pareggi nel massimo campionato, a pari merito con la Fiorentina (tre anche contro i viola). Il Genoa è rimasto imbattuto in tutte e tre le partite casalinghe di Serie A disputate contro il Frosinone (1V, 2N), segnando cinque gol e subendone soltanto uno, nella sfida più recente del 30 marzo 2024 (1-1 con gol di Gudmundsson e Reinier). Il Genoa ha perso le prime tre partite di questa stagione di Serie A; l'unico precedente in cui il club aveva iniziato il massimo campionato con tre sconfitte nelle prime tre gare risaliva alla stagione 1957/58, quando pareggiò la quarta partita. Il Genoa è reduce da quattro sconfitte consecutive in casa in Serie A tra questa e la scorsa stagione. Il Frosinone ha vinto due delle prime tre partite stagionali per la prima volta in Serie A; il record di punti ottenuti dai ciociari dopo quattro partite nel massimo campionato è di sette (nel 2023/24). Il Frosinone ha vinto le ultime due trasferte di Serie A tra la stagione 2023/24 e quella attuale ma non ha mai ottenuto tre successi esterni consecutivi nella competizione; inoltre, nelle tre precedenti partecipazioni al massimo campionato, i ciociari non erano mai riusciti a vincere nessuna delle prime quattro gare esterne stagionali.