Sono tre i rinnovi di contratto più urgenti in casa Inter: dopo Dimarco, per il quale c’è stato già un primo incontro qualche giorno fa a Madrid, e Carlos Augusto, adesso è il turno di Calhanoglu, scadenza giugno 2027. Nei prossimi giorni in agenda un incontro con gli agenti del turco per capire come procedere. Lunedì 14 alle 20.45 Inter-Udinese è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.
Nel video, l’inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile Matteo Barzaghi fa il punto sui rinnovi contrattuali in casa Inter. Tre sono i fascicoli caldi sulla scrivania del neo ds Baccin: Dimarco, Carlos Augusto e Calhanoglu. Dopo l'incontro a Madrid per il rinnovo dell'esterno della Nazionale, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i rappresentanti del club e quelli del centrocampista turco, in scadenza giugno 2027. Si proverà a capire se ci sono margini per andare avanti insieme.