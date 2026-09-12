Sono tre i rinnovi di contratto più urgenti in casa Inter: dopo Dimarco, per il quale c’è stato già un primo incontro qualche giorno fa a Madrid, e Carlos Augusto, adesso è il turno di Calhanoglu, scadenza giugno 2027. Nei prossimi giorni in agenda un incontro con gli agenti del turco per capire come procedere. Lunedì 14 alle 20.45 Inter-Udinese è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

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